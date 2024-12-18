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SpaceX разрешили запустить Starship в седьмой раз, но пока неизвестно когда

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США 17 декабря выдало SpaceX разрешение на седьмой испытательный запуск гигантской ракеты Starship. Статические испытания её 33 двигателей Raptor прошли на минувшей неделе.

Источник изображения: x.com/SpaceX

Источник изображения: x.com/SpaceX

SpaceX ещё не назначила дату для миссии Starship Flight 7, запуск которой должен состояться с принадлежащего компании космодрома Starbase. Учитывая, что до конца года остаются менее двух недель, седьмой испытательный полёт состоится, вероятно, в начале или середине января 2025 года. Чиновники округа Кэмерон в штате Техас, где находится Starbase, не объявляли о закрытии дорог в оставшиеся дни декабря — такие уведомления обычно сопровождают испытательные запуски гигантской ракеты.

Ранее SpaceX провела испытания — статический прожиг двигателей верхней ступени Starship и ускорителя Super Heavy, но их не устанавливали друг на друга перед полётом. В полностью собранном виде Starship с 6 и Super Heavy с 33 двигателями имеют высоту 122 м. В конце пятого испытательного полёта SpaceX успешно произвела захват нижней ступени «палочками для еды» на стартовой башне; в следующей миссии этого сделать не удалось, но верхняя ступень Starship произвела мягкую посадку в водах Индийского океана. В ходе седьмого полёта компания также попытается произвести захват нижней ступени на стартовой башне и «посадить Starship в Индийском океане к западу от Австралии», сообщили в FAA.

В 2025 году SpaceX намеревается провести до 24 испытательных полётов Starship. Для выполнения миссии по дозаправке корабля-носителя, который отправится на Луну, потребуется не менее восьми испытаний. В 2026 году глава компании Илон Маск (Elon Musk) надеется отправить первый Starship на Марс.

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Теги: spacex, starship, разрешение
spacex, starship, разрешение
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