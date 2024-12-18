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Участники рынка выступили за доработку законопроекта по регулированию индустрии игр в России, а в Минцифры подготовили альтернативный акт

Газета «Коммерсантъ» сообщает, что АНО «Организация развития видеоигровой индустрии» (РВИ) направила в комитет по информационной политике Госдумы письмо с возражениями к недавнему законопроекту по регулированию отрасли.

Источник изображения: Steam (Yorik)

Источник изображения: Steam (Yorik)

Напомним, внесённый 12 декабря в Госдуму законопроект «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» предлагает:

  • обязать цифровые площадки обеспечивать технические возможности для издателей игр информировать пользователей об их содержании;
  • обязать распространителей видеоигр (в том числе Steam и GOG) проводить идентификацию пользователей с помощью мобильного номера, системы ЕСИА (портал «Госуслуги») или Единой биометрической системы;
  • проводить экспертизу игр на предмет присутствия в них элементов запрещённой к распространению на территории Российской Федерации информации.

По мнению РВИ, законопроект противоречит указам президента РФ Владимира Путина о поддержке индустрии, а также уже проведённой Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторгом работе с участниками отрасли.

В организации выступают против процедуры идентификации игроков (это приведёт к ограничению работы российских разработчиков на иностранных площадках) и экспертизы контентного содержания продуктов.

Диалог с инициаторами законопроекта ведут в ассоциации АПРИОРИ (источник изображения: Cyberia Nova)

Диалог с инициаторами законопроекта ведут в ассоциации АПРИОРИ (источник изображения: Cyberia Nova)

Письмо РВИ было направлено в комитет 16 декабря, однако пока им не получено. Новый председатель Сергей Боярский заверил «Ъ», что аппарат «готов к диалогу со всеми заинтересованными участниками рынка».

Информатор «Ъ» считает, что до конца 2024 года законопроект вряд ли будет принят, но не исключает этого после доработки и допускает компромиссный сценарий: «Часть положений войдёт после доработки откровенно "сырых" положений законопроекта, часть — через постановление правительства с апробацией через эксперимент».

Тем временем участники рынка докладывают, что параллельно рабочая группа при Минцифры подготовила другой акт, который, в отличие от спорного законопроекта, «проработан с отраслью и властями».

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Теги: игры, россия
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