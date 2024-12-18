Сегодня 18 декабря 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика МТС соберёт все свои IT-подразделения в ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

МТС соберёт все свои IT-подразделения в самостоятельную компанию

МТС приступила к реструктуризации своего бизнеса, в ходе которой все IT-подразделения войдут в новую самостоятельную структуру MWS (MTС Web Services). Помимо облачного подразделения и направления центров обработки данных, она включит направления искусственного интеллекта, кибербезопасности и другие. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Источник изображения: mts.ru

Источник изображения: mts.ru

Компания MWS (АО МВС) зарегистрирована в Москве в 2021 году — она входит в группу компаний МТС. В рамках начавшейся реструктуризации под брендом MWS объединятся «МТС Диджитал», МТС AI, собственно MWS (ранее МТС Cloud), Big Data, подразделение по кибербезопасности и разрабатывающая системы машинного зрения VisionLabs. Новая компания станет самостоятельным игроком на рынке IT, а к 2030 году её выручка, как ожидается, вырастет до 230 млрд руб. По одной из версий, МТС может вывести компанию на биржу, чтобы привлечь дополнительные инвестиции, но сроки не указываются.

Сейчас облачное подразделение МТС отвечает за 15 ЦОД; по итогам III квартала это направление показало рост на 42 %, но абсолютных показателей в компании не привели. По всему ПАО МТС выручка за III квартал увеличилась на 15,3 % в годовом исчислении и составила 180,4 млрд руб., чистая прибыль упала на 88,8 % до 1 млрд руб. (было 9 млрд). В сентябре президент МТС Вячеслав Николаев рассказал, что в ближайшие несколько лет выведет на биржу до пяти компаний — одним из первых должно стать рекламное направление МТС Ads.

Проведя реструктуризацию, МТС может привлечь в IT-направление стратегического инвестора; новая структура сможет интенсивнее развиваться с меньшей оглядкой на внутренние задачи по разработке и поддержке служб экосистемы — сейчас экосистема сдерживает её развитие, и компания не выдерживает конкуренции. Крупные игроки часто выводят свои подразделения на биржу, отмечают опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Это помогает снизить долговую нагрузку и высвободить денежный поток под дивиденды, что актуально для МТС. У компании, как и других операторов, значительная долговая нагрузка: по состоянию на 19 ноября её чистый долг составлял 460 млрд руб., при этом «МТС платит высокие дивиденды, и фондовый рынок опасается, что в будущем они снизятся», указывают эксперты.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
МТС Web Services более чем вдвое увеличит ёмкость мега-ЦОД GreenBushDC
МТС запустит публичную облачную платформу
«Дочка» МТС запустила серийное производство базовых станций 4G и 5G
Огромная ракета NASA SLS может больше никогда не взлететь — что это значит для возвращения на Луну и при чём здесь Илон Маск
Через неделю Европа вернёт себе независимость в космических запусках — новая ракета Vega C готова к полёту
Расправа над Гелсингером — роковая ошибка совета директоров, которая приведёт к распродаже Intel по частям?
Теги: мтс, реструктуризация, ipo
мтс, реструктуризация, ipo
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100 с операционной системой webOS 4
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-51-71QJ: сама универсальность 3
Обзор смартфона TECNO CAMON 30S: компромиссы по делу 3
Antonblast — круши, ломай и веселись. Рецензия 1

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Intel решила свои проблемы»: видеокарты Intel Arc B580 разлетелись как горячие пирожки
Apple начала сворачивать работу сервисов в России
Valve объявила номинантов на премию Steam 2024, но что-то пошло не так
«Почти как RDR 2»: случайный баг показал, как Indiana Jones and the Great Circle выглядела бы с видом от третьего лица
GeForce RTX 5000 предложат «продвинутую технологию DLSS» и «нейронную визуализацию»
Новый геймплейный трейлер Lost Soul Aside подтвердил перенос релиза на 2025 год — в Steam игра потребует привязку аккаунта PSN 23 мин.
Комиссия по азартным играм Великобритании выявила нелегальные казино в Roblox 2 ч.
Люксовые бренды начали принимать оплату криптовалютой после взлёта биткоина 2 ч.
МТС выделит облачные сервисы, ИИ-технологии и большие данные в самостоятельную компанию 4 ч.
Вместе с Apple Intelligence на старые iPhone пришёл перегрев 4 ч.
Участники рынка выступили за доработку законопроекта по регулированию индустрии игр в России, а в Минцифры подготовили альтернативный акт 6 ч.
Американские военные проверят Маска на предмет угроз нацбезопасности 7 ч.
45 тонн пауков из WoW, более 1,7 триллиона демонов в Diablo IV и другие итоги 2024 года для Blizzard 7 ч.
Анимационный сериал Secret Level от авторов «Любовь, смерть и роботы» установил рекорд для Prime Video и уже заслужил продолжение 8 ч.
Консольные эксклюзивы Xbox уйдут в прошлое — Microsoft переосмысливает, «что значит быть фанатом Xbox» 21 ч.
Наш мозг работает медленнее 50-летнего процессора — учёные из Калтеха измерили скорость человеческой мысли 17 мин.
Первая частная японская ракета Kairos впервые достигла космоса и почти сразу самоуничтожилась 53 мин.
США столкнутся с дефицитом электроэнергии из-за ИИ уже в 2025 году, предупредил отраслевой регулятор 2 ч.
США нащупали угрозу нацбезопасности в роутерах TP-Link и собираются их запретить 2 ч.
Слитый постер раскрыл дату презентации Samsung Galaxy S25 3 ч.
МТС соберёт все свои IT-подразделения в самостоятельную компанию 4 ч.
Чёрные дыры оказались безопаснее, чем считали учёные — рядом с ними могут стабильно «жить» звёзды и планеты 4 ч.
Microsoft купила как минимум вдвое больше ускорителей NVIDIA, чем любой из конкурентов 4 ч.
Huawei обогнала Apple и стала крупнейшим в мире поставщиком носимой на запястье электроники 4 ч.
За первые три квартала 2024 года инвестиции в ИИ достигли $89 млрд, но прибыль венчурных инвесторов оставляет желать лучшего 5 ч.