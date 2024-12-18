МТС соберёт все свои IT-подразделения в самостоятельную компанию

МТС приступила к реструктуризации своего бизнеса, в ходе которой все IT-подразделения войдут в новую самостоятельную структуру MWS (MTС Web Services). Помимо облачного подразделения и направления центров обработки данных, она включит направления искусственного интеллекта, кибербезопасности и другие. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Компания MWS (АО МВС) зарегистрирована в Москве в 2021 году — она входит в группу компаний МТС. В рамках начавшейся реструктуризации под брендом MWS объединятся «МТС Диджитал», МТС AI, собственно MWS (ранее МТС Cloud), Big Data, подразделение по кибербезопасности и разрабатывающая системы машинного зрения VisionLabs. Новая компания станет самостоятельным игроком на рынке IT, а к 2030 году её выручка, как ожидается, вырастет до 230 млрд руб. По одной из версий, МТС может вывести компанию на биржу, чтобы привлечь дополнительные инвестиции, но сроки не указываются.

Сейчас облачное подразделение МТС отвечает за 15 ЦОД; по итогам III квартала это направление показало рост на 42 %, но абсолютных показателей в компании не привели. По всему ПАО МТС выручка за III квартал увеличилась на 15,3 % в годовом исчислении и составила 180,4 млрд руб., чистая прибыль упала на 88,8 % до 1 млрд руб. (было 9 млрд). В сентябре президент МТС Вячеслав Николаев рассказал, что в ближайшие несколько лет выведет на биржу до пяти компаний — одним из первых должно стать рекламное направление МТС Ads.

Проведя реструктуризацию, МТС может привлечь в IT-направление стратегического инвестора; новая структура сможет интенсивнее развиваться с меньшей оглядкой на внутренние задачи по разработке и поддержке служб экосистемы — сейчас экосистема сдерживает её развитие, и компания не выдерживает конкуренции. Крупные игроки часто выводят свои подразделения на биржу, отмечают опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Это помогает снизить долговую нагрузку и высвободить денежный поток под дивиденды, что актуально для МТС. У компании, как и других операторов, значительная долговая нагрузка: по состоянию на 19 ноября её чистый долг составлял 460 млрд руб., при этом «МТС платит высокие дивиденды, и фондовый рынок опасается, что в будущем они снизятся», указывают эксперты.