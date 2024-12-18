Люксовые бренды начали принимать оплату криптовалютой после взлёта биткоина

В связи со стремительным ростом биткоина ряд брендов высокой моды и ретейлеров начал проявлять интерес к использованию криптовалют в качестве платёжного средства для привлечения новых покупателей и укрепления лояльности криптоинвесторов, пишет Reuters.

До недавнего времени лишь несколько люксовых брендов, включая LVMH, часовые бренды Hublot и Tag Heuer, а также принадлежащие французской группе Kering дома моды Gucci и Balenciaga экспериментировали с использованием криптовалютных платежей.

В последние недели французская сеть универмагов класса люкс Printemps объявила о сотрудничестве с крупнейшей в мире криптовалютной биржей Binance и французской финансово-технологической компанией Lyzi для приема криптовалют, включая биткоин и Ethereum, в своих магазинах во Франции, став первой в Европе торговой сетью, использующей оплату в криптовалюте.

Дэвид Принсей (David Princay), президент Binance France, сообщил Reuters, что компания ведёт переговоры с другими люксовыми брендами по поводу сотрудничества. Производитель люксовых зажигалок и ручек S.T. Dupont рассказал новостному агентству, что будет в рамках предпраздничной торговли принимать оплату в криптовалюте в двух парижских магазинах.

Также сообщается, что круизная компания Virgin Voyages начала в этом месяце предлагать свой первый продукт с биткоином в качестве варианта оплаты — годовой абонемент стоимостью $120 тыс. на плавание сроком до года на её круизных лайнерах.

Криптовалюты всегда считались высокорискованными активами с ограниченным использованием в реальном мире. К тому же высокая волатильность являлась серьёзным препятствием для их применения в качестве платёжного средства.

Однако избрание президентом США Дональда Трампа (Donald Trump), который неоднократно заявлял о поддержке криптовалютного рынка и который, как ожидается, введёт более дружественное регулирование электронных валют, спровоцировало рекордный рост биткоина. Аналитики S&P утверждают, что инновации в блокчейне на финансовых рынках могут повысить предсказуемость курса криптовалют.