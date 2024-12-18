США столкнутся с дефицитом электроэнергии из-за ИИ уже в 2025 году, предупредил отраслевой регулятор

Североамериканская электросеть сталкивается с «критическими проблемами надёжности», поскольку производство электроэнергии не успевает за растущим спросом со стороны систем искусственного интеллекта. Рост потребления электроэнергии в следующем десятилетии в сочетании с закрытием угольных электростанций создаст огромную нагрузку на сети США и Канады и может превысить генерирующие мощности, сообщает North American Electric Reliability Corporation (NERC).

NERC — некоммерческая организация, подконтрольная Федеральной комиссии по регулированию энергетики. По данным NERC, дефицит может привести к веерным отключениям электроэнергии в периоды пикового спроса в обеих странах. Проблема может потенциально усугубится из-за задержек с вводом в эксплуатацию мощностей солнечной генерации, ветряных электростанций, аккумулирующих мощностей и гибридных ресурсов. Некоторые районы США могут столкнуться с дефицитом уже в следующем году.

Отчёт NERC за 2024 год свидетельствует о том, что растущие потребности ИИ в энергии могут перегрузить и нарушить баланс всей энергосистемы. «Мы переживаем период глубоких изменений, — заявил директор по оценке надёжности NERC Джон Моура (John Moura). — Мы наблюдаем рост спроса, которого не видели десятилетиями и видим, что темпы [роста спроса] только ускоряются». Предполагаемый всплеск спроса совпадёт со сворачиванием генерации на ископаемом топливе, при этом в течение следующих 10 лет планируется закрыть мощности на 115 ГВт.

По данным NERC, спрос на электроэнергию за последний год рос быстрее, чем когда-либо за последние два десятилетия на фоне массового строительства центров обработки данных ИИ и майнинга криптовалют, а также по мере роста популярности электромобилей и тепловых насосов. Вместо прогнозируемых 80 ГВт пиковый летний спрос в течение следующего десятилетия вырастет на 132 ГВт, или на 15 процентов. Пиковый зимний спрос вырастет на 18 процентов до 149 ГВт, что в полтора раза превышает прошлый прогноз в 92 ГВт.

По прогнозам международного энергетического агентства, глобальный спрос на электроэнергию только от центров обработки данных может превысить 1000 тераватт-часов к 2026 году, что вдвое больше уровня 2022 года и эквивалентно общим потребностям Германии в электроэнергии.

Крупные технологические компании изо всех сил пытаются найти способы удовлетворить растущие потребности в электроэнергии, в том числе заключая сделки о строительстве новых атомных электростанций и малых модульных ядерных реакторов.