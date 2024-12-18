Сегодня 18 декабря 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда США столкнутся с дефицитом электроэнерги...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

США столкнутся с дефицитом электроэнергии из-за ИИ уже в 2025 году, предупредил отраслевой регулятор

Североамериканская электросеть сталкивается с «критическими проблемами надёжности», поскольку производство электроэнергии не успевает за растущим спросом со стороны систем искусственного интеллекта. Рост потребления электроэнергии в следующем десятилетии в сочетании с закрытием угольных электростанций создаст огромную нагрузку на сети США и Канады и может превысить генерирующие мощности, сообщает North American Electric Reliability Corporation (NERC).

Источник изображения: pexels.com

Источник изображения: pexels.com

NERC — некоммерческая организация, подконтрольная Федеральной комиссии по регулированию энергетики. По данным NERC, дефицит может привести к веерным отключениям электроэнергии в периоды пикового спроса в обеих странах. Проблема может потенциально усугубится из-за задержек с вводом в эксплуатацию мощностей солнечной генерации, ветряных электростанций, аккумулирующих мощностей и гибридных ресурсов. Некоторые районы США могут столкнуться с дефицитом уже в следующем году.

Отчёт NERC за 2024 год свидетельствует о том, что растущие потребности ИИ в энергии могут перегрузить и нарушить баланс всей энергосистемы. «Мы переживаем период глубоких изменений, — заявил директор по оценке надёжности NERC Джон Моура (John Moura). — Мы наблюдаем рост спроса, которого не видели десятилетиями и видим, что темпы [роста спроса] только ускоряются». Предполагаемый всплеск спроса совпадёт со сворачиванием генерации на ископаемом топливе, при этом в течение следующих 10 лет планируется закрыть мощности на 115 ГВт.

По данным NERC, спрос на электроэнергию за последний год рос быстрее, чем когда-либо за последние два десятилетия на фоне массового строительства центров обработки данных ИИ и майнинга криптовалют, а также по мере роста популярности электромобилей и тепловых насосов. Вместо прогнозируемых 80 ГВт пиковый летний спрос в течение следующего десятилетия вырастет на 132 ГВт, или на 15 процентов. Пиковый зимний спрос вырастет на 18 процентов до 149 ГВт, что в полтора раза превышает прошлый прогноз в 92 ГВт.

По прогнозам международного энергетического агентства, глобальный спрос на электроэнергию только от центров обработки данных может превысить 1000 тераватт-часов к 2026 году, что вдвое больше уровня 2022 года и эквивалентно общим потребностям Германии в электроэнергии.

Крупные технологические компании изо всех сил пытаются найти способы удовлетворить растущие потребности в электроэнергии, в том числе заключая сделки о строительстве новых атомных электростанций и малых модульных ядерных реакторов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Нелегальных майнеров в России будут отлавливать с помощью ИИ-счётчиков электроэнергии
Развитие генеративного ИИ всё больше зависит от доступности качественных данных, пресной воды, электроэнергии и чистой меди
Дата-центры Meta✴ «съели» 14,98 ТВт∙ч электроэнергии и «выпили» 3,881 млн куб. м чистой воды в 2023 году, нарастив оба показателя
Учёные случайно открыли частицу, которая приобретает или теряет массу в зависимости от направления движения
Расправа над Гелсингером — роковая ошибка совета директоров, которая приведёт к распродаже Intel по частям?
В Солнечной системе обнаружены тёмные кометы — они потенциально опасны для Земли
Теги: электроэнергия, дефицит, генерация, искусственный интеллект
электроэнергия, дефицит, генерация, искусственный интеллект
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100 с операционной системой webOS 4
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-51-71QJ: сама универсальность 3
Обзор смартфона TECNO CAMON 30S: компромиссы по делу 3
Antonblast — круши, ломай и веселись. Рецензия 1

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Intel решила свои проблемы»: видеокарты Intel Arc B580 разлетелись как горячие пирожки
Apple начала сворачивать работу сервисов в России
Valve объявила номинантов на премию Steam 2024, но что-то пошло не так
«Почти как RDR 2»: случайный баг показал, как Indiana Jones and the Great Circle выглядела бы с видом от третьего лица
GeForce RTX 5000 предложат «продвинутую технологию DLSS» и «нейронную визуализацию»
Новый геймплейный трейлер Lost Soul Aside подтвердил перенос релиза на 2025 год — в Steam игра потребует привязку аккаунта PSN 23 мин.
Комиссия по азартным играм Великобритании выявила нелегальные казино в Roblox 2 ч.
Люксовые бренды начали принимать оплату криптовалютой после взлёта биткоина 2 ч.
МТС выделит облачные сервисы, ИИ-технологии и большие данные в самостоятельную компанию 4 ч.
Вместе с Apple Intelligence на старые iPhone пришёл перегрев 4 ч.
Участники рынка выступили за доработку законопроекта по регулированию индустрии игр в России, а в Минцифры подготовили альтернативный акт 6 ч.
Американские военные проверят Маска на предмет угроз нацбезопасности 7 ч.
45 тонн пауков из WoW, более 1,7 триллиона демонов в Diablo IV и другие итоги 2024 года для Blizzard 7 ч.
Анимационный сериал Secret Level от авторов «Любовь, смерть и роботы» установил рекорд для Prime Video и уже заслужил продолжение 8 ч.
Консольные эксклюзивы Xbox уйдут в прошлое — Microsoft переосмысливает, «что значит быть фанатом Xbox» 21 ч.
Наш мозг работает медленнее 50-летнего процессора — учёные из Калтеха измерили скорость человеческой мысли 17 мин.
Первая частная японская ракета Kairos впервые достигла космоса и почти сразу самоуничтожилась 53 мин.
США столкнутся с дефицитом электроэнергии из-за ИИ уже в 2025 году, предупредил отраслевой регулятор 2 ч.
США нащупали угрозу нацбезопасности в роутерах TP-Link и собираются их запретить 2 ч.
Слитый постер раскрыл дату презентации Samsung Galaxy S25 3 ч.
МТС соберёт все свои IT-подразделения в самостоятельную компанию 4 ч.
Чёрные дыры оказались безопаснее, чем считали учёные — рядом с ними могут стабильно «жить» звёзды и планеты 4 ч.
Microsoft купила как минимум вдвое больше ускорителей NVIDIA, чем любой из конкурентов 4 ч.
Huawei обогнала Apple и стала крупнейшим в мире поставщиком носимой на запястье электроники 4 ч.
За первые три квартала 2024 года инвестиции в ИИ достигли $89 млрд, но прибыль венчурных инвесторов оставляет желать лучшего 5 ч.