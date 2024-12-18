Новый геймплейный трейлер Lost Soul Aside подтвердил перенос релиза на 2025 год — в Steam игра потребует привязку аккаунта PSN

Вдохновлённый Final Fantasy XV фэнтезийный ролевой экшен Lost Soul Aside от разработчиков из китайской студии Ultizero Games получил геймплейный трейлер и обновлённые сроки релиза.

События Lost Soul Aside развернутся в фэнтезийном мире, где сосуществуют научная фантастика и сверхспособности. Игра расскажет о герое Казере (Kazer), который случайно объединяется с представителем древней расы Ареной (Arena).

Новый трейлер Lost Soul Aside длится всего 53 секунды и демонстрирует заснеженные пейзажи, сражения с ледяными монстрами и путешествия с загадочной девушкой, которая сможет помогать протагонисту в бою.

Что касается обновлённых сроков выхода, то теперь релиз Lost Soul Aside ожидается не в 2024 году, а лишь в 2025-м на PC и PS5. Вместе с презентацией нового трейлера страница игры появилась в Steam.

Издателем Lost Soul Aside в сервисе Valve значится PlayStation Publishing — игре требуется привязка аккаунта PSN. Вероятно, это также означает, что продукт будет недоступен в странах, где PSN официально не работает.

Скриншоты со страницы в Steam

«Отправьтесь в эпическое путешествие и спасите свою сестру и всё человечество от межгалактических захватчиков в Lost Soul Aside — стильном однопользовательском приключенческом экшене с элементами RPG», — гласит описание.

Обещают стремительную и динамичную боевую систему, молниеносные комбо, прокачку способностей и оружия, грозных врагов и огромных боссов, а также текстовый перевод на русский язык.