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«Яндекс» создал компанию «Рободоставка», которая займётся доставкой еды и товаров беспилотными автомобилями и роверами

Российское юрлицо «Яндекса» — ООО «Технояк» — учредило 16 декабря ООО «Рободоставка» с уставным капиталом 10 000 рублей. Основным видом деятельности компании станет работа, связанная с использованием вычислительной техники и IT, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса». Генеральным директором нового предприятия назначен Марат Мавлютов, ранее руководивший направлением Smart Home («Умный дом») в «Яндексе».

Источник изображения: «Яндекс»

Источник изображения: «Яндекс»

Как сообщил представитель «Яндекса», активный рост направления доставки с помощью роботов потребовал его выделения в отдельное юридическое лицо. «Рободоставка» является одним из ключевых приоритетов компании. Создание этого предприятия позволит эффективнее масштабировать бизнес, развивать дилерскую базу и упростить взаимодействие с партнёрами.

Эксперты считают, что целью создания компании является обеспечение транспортировки грузов с использованием беспилотных автомобилей и роверов. По мнению председателя правления Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления, исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова, с появлением отдельного юридического лица рободоставка превращается в полноценный перспективный бизнес с возможным выходом на IPO. В этом случае будет реализован элемент «последней мили». Дудоров отметил, что в настоящее время в доставке занято около 1,5 млн человек. Если роботы заместят хотя бы 20 % курьеров, потребуется около 300 тысяч машин.

«Яндекс» развивает направление доставки беспилотными роботами-курьерами с 2019 года. В 2021—2023 годах «Яндекс» сотрудничал с «Почтой России», которая осенью 2023 года вышла из проекта. Сейчас партнёрами компании являются 517 магазинов и ресторанных сетей, включая X5, «Азбуку вкуса», «Вкусно — и точка», Rostic's, «Бургер Кинг», «Теремок», «Шоколадницу» и другие. По состоянию на сентябрь 2024 года роботы выполнили 475 тысяч доставок

, сообщил «Интерфакс».

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Теги: яндекс, робот-курьер
яндекс, робот-курьер
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