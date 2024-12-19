Сила пьянства, запугивание врагов и возвращение Сивки: создатели Kingdom Come: Deliverance 2 рассказали о скрытых возможностях в игре

Портал IGN продолжает делиться эксклюзивными материалами по средневековому ролевому экшену с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2 от чешской Warhorse Studios. На этот раз речь зашла о неочевидных возможностях в игре.

О скрытых в Kingdom Come: Deliverance 2 механиках и потенциальных преимуществах рассказал ведущий дизайнер Warhorse Прокоп Йирса (Prokop Jirsa) в новом ролике IGN — он длится без малого 10 минут и содержит свежие геймплейные кадры.

По словам Йирсы, в Kingdom Come: Deliverance 2 можно найти Сивку (Pebbles) — самую первую лошадь Индржиха из оригинальной игры. В сиквеле ей дали прибавку к характеристикам — они разблокируются, если долго на ней кататься.

Пить вредно, но слегка пьяный Индржих получает ряд позитивных бонусов. Главное — не переборщить. Во-первых, алкоголь вызывает привыкание (несколько стадий), а, во-вторых, героя могут обокрасть, пока он отсыпается после очередного дебоша.

Прокачка открывает новые опции в диалогах — например, в игре есть бонусы, позволяющие в пьяной манере отговаривать стражников наказывать Индржиха за преступления. По мнению Йирсы, эти опции очень смешные.

Что ещё рассказал Йирса:

шанс убеждения в диалогах зависит от внешнего вида не только Индржиха, но и собеседника — при желании у будущего оппонента можно украсть лучшую одежду или «слегка его отравить», чтобы снизить характеристики в разговоре;

менять одежду в инвентаре стало проще — в сиквеле появились наборы экипировки (для боя, для стелса, для убеждения);

запугать врагов в сражении можно с помощью боевого клича — некоторые из выкриков, по словам Йирсы, довольно смешные (например, «Я очень голоден»);

чтение книг всё ещё крайне полезно, в том числе благодаря новому умению — Scholarship (образованность).

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают перевод на русский и никакой Denuvo. Недавно авторы раскрыли системные требования игры.