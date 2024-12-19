Боту ChatGPT теперь можно позвонить — даже со стационарного телефона

На этой неделе компания OpenAI запустила в США новую услугу 1-800-CHATGPT, в рамках которой любой житель страны может позвонить по бесплатному номеру 1-800-242-8478 и общаться в голосовом чате с ИИ-ботом ChatGPT до 15 минут. Для пользователей за пределами США появилась возможность отправлять через WhatsApp сообщения на тот же номер для взаимодействия с ChatGPT в чате.

При звонке на указанный номер пользователь слышит следующее: «Ещё раз здравствуйте, это ChatGPT, помощник с искусственным интеллектом. Наш разговор может быть проверен на предмет безопасности. Чем я могу вам помочь?». После этого звонящий может задавать боту любые вопросы, аналогично тому, как это происходит при взаимодействии с ним в текстовом чате.

Во время демонстрации новой услуги сотрудники OpenAI показали несколько примеров взаимодействия с ChatGPT в голосовом чате. Примечательно, что для общения с ИИ-ботом не обязательно использовать смартфон, поскольку звонки на бесплатный номер также доступны и со стационарных телефонов.

Представители OpenAI рассказали, что новая услуга появилась в рамках реализации внутреннего проекта Hack Week, который был запущен всего несколько недель назад. Он направлен на то, чтобы сделать ChatGPT более доступным для потребителей, если у них нет под рукой смартфона или компьютера.