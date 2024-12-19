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Sandisk сменила логотип, вдохновившись «одной точкой данных»

Компания Sandisk объявила о ребрендинге. Она отказалась от написания заглавной «D» в середине названия — такое написание применялось с 1995 года. Источником вдохновения для нового логотипа послужила «одна точка данных» или «пиксель».

Источник изображения: Sandisk

Источник изображения: Sandisk

Для начертания названия компании в новом логотипе снова используется шрифт с засечками, но он «стал смелее»; «открытая» буква «D» сохранилась, и теперь она сочетается с усечённой «пиксельной „S“». Две эти буквы символизируют «сотрудничество и партнёрство, необходимые для реализации нашей цели, и использование новых возможностей».

Sandisk провела ребрендинг в преддверии отделения от материнской компании Western Digital, запланированного на следующий год. Western Digital поглотила Sandisk в 2016 году. В прошлом году компания оказалась втянутой в скандал вокруг недешёвых портативных твердотельных накопителей SanDisk Extreme — устройства самопроизвольно удаляли данные пользователей. Производитель так и не дал внятных объяснений происходящему; он выпустил обновления прошивки, которые не решили проблему, и отказался возвращать деньги за неисправные устройства, чем спровоцировал судебные разбирательства.

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Теги: sandisk, логотип, ребрендинг
sandisk, логотип, ребрендинг
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