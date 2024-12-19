Смартфоны Samsung Galaxy S25+ и S25 Ultra с закруглёнными углами показались на качественных изображениях

В Сети появились рендеры новых смартфонов Samsung Galaxy S25+ и S25 Ultra, опубликованные известным инсайдером Эваном Блассом (Evan Blass). Согласно утёкшему тизеру, презентация новинок состоится 22 января 2025 года на мероприятии Galaxy Unpacked в Сан-Хосе (штат Калифорния). В отличие от предыдущих серий, новая серия Galaxy S25 будет включать не три, а четыре модели, включая новую Galaxy S25 Slim.

Судя по рендерам, Galaxy S25 Ultra получит более закруглённые углы, чем его предшественник, благодаря чему смартфон будет удобнее лежать в руке. У Galaxy S25+ (и, предположительно, базовой модели S25) углы окажутся ещё более закруглёнными. Таким образом, помимо характеристик, модели будут отличаться друг от друга как внутри серии, так и внешним дизайном.

Как сообщают инсайдеры, новая серия Galaxy S25 будет построена на флагманских процессорах Snapdragon 8 Elite, а управление устройствами будет осуществляться на базе платформы Android 15 с фирменным интерфейсом One UI 7. Также сообщается, что модели новой серии, предназначенные для поставок в США, могут получить поддержку технологии 5G mmWave.

До анонса новинок остаётся немало времени, поэтому в ближайшем будущем стоит ожидать новых утечек, которые раскроют подробности об их характеристиках.