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Вышла вторая тестовая версия Android 16 — новых функций пока очень мало

Android 15 пока появилась далеко не на всех смартфонах, а Google уже выпустила второй предварительный вариант Android 16 для разработчиков. Компания ускорила разработку, и финальная версия новой системы может появиться на несколько месяцев раньше обычного.

Источник изображения: android.com

Источник изображения: android.com

Обычно между выпуском стабильной сборки предыдущей и первой сборки новой версии для разработчиков проходило относительно немного времени, но в этом году Google решила ускориться. В последние несколько лет первые предварительные версии Android для разработчиков выходили в феврале — на этот раз её перенесли на ноябрь; теперь последовал уже второй выпуск. Это значит, что не за горами и публичная бета-версия, но произойдёт это уже в новом году.

Пока Android 16 предлагает минимум новых функций по сравнению с предшественницами. Так, в фотогалерее появился встроенный поиск по облачным ресурсам — можно подготовить годовую сводку по публикациям в Instagram из учётных записей вне устройства, не переключаясь между приложениями. Улучшилась работа Health Connect — появилась возможность регистрировать интенсивность активности в фитнес-приложениях. Появилась поддержка стандарта 802.11az, обеспечивающего функции позиционирования с использованием сетей Wi-Fi.

Большинство нововведений Android 16 пока не касаются того, на что может обратить внимание рядовой пользователь — компания сосредоточилась на изменениях «под капотом»: новые тактильные функции, поддержка адаптивной частоты обновления экрана на уровне системы, исключение устаревшего кода, который мешал развивать возможности для пользователей. Более заметных изменений, вероятно, придётся ожидать в ближайших выпусках: первая бета-версия запланирована на январь 2025 года, а финальная — уже на май. Таким образом, к традиционной весенней конференции разработчиков Google I/O следует ожидать полноценного выпуска Android 16, то есть на три или четыре месяца раньше обычного.

Чтобы опробовать Android 16 в доступном варианте, потребуется зарегистрироваться в качестве разработчика, а установить её получится на устройства серии Google Pixel, начиная со смартфонов Pixel 6 и 6 Pro.

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Теги: google, android, операционная система
google, android, операционная система
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