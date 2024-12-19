Nvidia помогла Apple повысить эффективность больших языковых моделей ИИ

Инженеры Apple рассказали о сотрудничестве с Nvidia, благодаря которому им удалось повысить производительность систем при генерации текста большими языковыми моделями искусственного интеллекта.

В этом году Apple опубликовала исходный код своего решения Recurrent Drafter (ReDrafter) — это новый метод генерации текста с помощью больших языковых моделей. Он отличается высокой скоростью работы, объединяя две технологии: лучевой поиск и динамическое древо внимания. Исследовательский проект Apple показал убедительные результаты, но при развёртывании ReDrafter технология была интегрирована в систему Nvidia TensorRT-LLM — этот инструмент позволяет быстрее запускать большие языковые модели на ускорителях Nvidia.

Как показали замеры производительности, при запуске больших языковых моделей с десятками миллиардов параметров с использованием фреймворка Nvidia TensorRT-LLM и ReDrafter скорость генерации токенов увеличилась в 2,7 раза. Таким образом, технология позволяет сократить задержку между вводом запроса пользователем и получением ответа от модели — при этом используется меньшее число ускорителей и снижается потребление энергии, сделали вывод инженеры Apple.

«Большие языковые модели всё чаще используются в работе приложений, и повышение эффективности вывода может повлиять на вычислительные издержки и сократить задержку для пользователей. Благодаря новому подходу ReDrafter к интегрированному во фреймворк Nvidia TensorRT-LLM спекулятивному выполнению разработчики теперь могут быстрее генерировать токены на ускорителях Nvidia для своих приложений», — добавили в Apple.