Вопреки обещаниям Blizzard, второе дополнение к Diablo IV выйдет только в 2026 году

Вскоре после релиза Diablo IV в 2023 году у издателя и разработчика Blizzard Entertainment был план выпускать расширения для фэнтезийной экшен-RPG ежегодно, однако что-то пошло не так.

Генеральный менеджер Diablo Род Фергюссон (Rod Fergusson) со сцены прошедшего недавно в Лас-Вегасе саммита D.I.C.E. (Design Innovate Communicate Entertain) объявил, что в 2025 году следующего дополнения к Diablo IV ждать не стоит.

Первый аддон для Diablo IV — Vessel of Hatred — из-за оттягивания ресурсов на сезонный контент вышел позже запланированного (спустя 18, а не 12 месяцев после релиза игры), что отразилось на сроках производства следующего DLC.

По словам Фергюссона, Blizzard стремится укрепить отношения с сообществом, в связи с чем перед запуском восьмого сезона выпустит график с запланированным для Diablo IV контентом, однако второго дополнения к игре в расписании не будет.

«Наше второе расширение не будет представлено на этой дорожной карте, потому что наше второе расширение выйдет в 2026 году, но, по крайней мере, игроки будут видеть дальнейшие планы», — заключил Фергюссон.

Около трёх недель назад, 21 января, в Diablo IV стартовал седьмой контентный сезон («Сезон ведьмовства»). Он продлится чуть меньше трёх месяцев и закончится 15 апреля — тогда же ожидается презентация плана дальнейшего развития игры.

Diablo IV вышла 6 июня 2023-го на PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а с запуском второго сезона в октябре того же года добралась до Steam. С прошлой весны игра доступна в подписке Game Pass.