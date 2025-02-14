Blue Origin уволит каждого десятого сотрудника, чтобы начать расти

Только вчера исполнительный директор Blue Origin рассказывал о том, как его команда движется к успеху и готовит к запуску второй экземпляр тяжёлой ракеты New Glenn, а уже сегодня он уведомил сотрудников о скором увольнении 10 % из них. По его словам, компания перегружена бюрократическим аппаратом и рядом ненужных должностей. Сокращение штата, по мнению руководителя, пойдёт на пользу Blue Origin и позволит ей продемонстрировать рост.

Примечательно, что директор Blue Origin Дэйв Лимп (Dave Limp) был назначен на эту должность лично Джеффом Безосом (Jeff Bezos), основателем Amazon, с целью оптимизировать производственные процессы. Однако опыта в этой сфере у Лимпа не было — ранее он занимал пост руководителя отдела потребительских товаров в Amazon. Освоившись в новой роли к концу 2023 года и частично успешно запустив первую ракету, Лимп перешёл к привычному для Amazon процессу оптимизации персонала. Впрочем, для большинства сотрудников Blue Origin происходящее стало неожиданностью.

«Также стало ясно, что структура нашей организации должна измениться, чтобы наши роли были наилучшим образом согласованы с выполнением этих приоритетов. К сожалению, это приведёт к ликвидации некоторых должностей в инженерном отделе, отделе исследований и разработок, а также в управлении программами и проектами. Кроме того, будет сокращено количество уровней управления», — написал Лимп в рассылке сотрудникам.

Главную задачу компании в 2025 году Лимп описал как «увеличение объёмов производства». И хотя сейчас Blue Origin сокращает около 10 % сотрудников — что, по данным Reuters, составляет примерно 1400 человек, — уже в этом году компания планирует нанять «сотни» новых работников для реализации поставленных задач.

При этом второй и третий полёт New Glenn будут проведены в рамках доработки ракеты, которая во время первого запуска не смогла совершить посадку первой ступени. Если всё пойдёт по плану, второй полёт состоится до конца весны, но о третьем пока ничего не известно. Возможно, компания торопится с оптимизацией, но главе Blue Origin, конечно, виднее.