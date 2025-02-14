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Акции Intel показали резкий рост, но до спасения компании ещё далеко

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) дала инвесторам повод для оптимизма в отношении Intel — только на этой неделе акции подорожали на 22 %. Ценные бумаги пошли в рост после того, как вице-президент страны Дж. Д. Вэнс (JD Vance) выступил на парижском саммите по ИИ и рассказал о том, какие усилия Белый дом прилагает для укрепления внутреннего производства чипов, пишет The Wall Street Journal.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Вскоре после этого аналитики компании Robert W. Baird выпустили доклад, в котором рассказали, что правительство США пыталось выступить посредником в переговорах Intel и TSMC — главного конкурента американской компании в области производства чипов. Тайваньская компания может стать совладельцем производственного бизнеса Intel после того, как он станет самостоятельной единицей, а также взять на себя управление объектами.

Быстрый рост акций, впрочем, скорее отражает отчаянное положение, в котором сейчас оказалась Intel. У компании рухнули продажи, а производственное направление понесло чрезвычайно большие убытки — в результате акции Intel за минувший год подешевели на 60 % и, по состоянию на прошлую неделю, торговались вблизи десятилетнего минимума. Даже с учётом последней волны роста рыночная капитализация Intel сейчас составляет около одной восьмой от стоимости TSMC, а пять лет назад компании оценивались одинаково.

Источник изображения: Maxence Pira / unsplash.com

Источник изображения: Maxence Pira / unsplash.com

Intel сохраняет статус единственного американского производителя полупроводников с передовыми возможностями, то есть способного изготавливать самые продвинутые чипы, и это жизненно важно для реализации государственной стратегии США. Два других ведущих мировых производителя чипов, TSMC и Samsung, строят новые заводы в США. У обеих компаний на родине сложилась непростая геополитическая обстановка, хотя TSMC и изготавливает все самые передовые чипы для американских технологических гигантов, в том числе Nvidia, Apple, Qualcomm и AMD.

А производственное подразделение Intel по-прежнему выполняет преимущественно заказы самой Intel. И это даёт аналитикам основания считать, что единственной надеждой Intel может оказаться сотрудничество с главным конкурентом, который способен направить часть заказов на заводы «синих». В прошлом году производственное подразделение Intel показало убыток $13 млрд при выручке $17,5 млрд. Операционная прибыль TSMC за тот же период составила $41,1 млрд при выручке $90 млрд. Intel и TSMC трудятся в одной отрасли, но их стратегии резко отличаются: Intel почти всю свою историю производила чипы только на основе собственных разработок.

Сложившийся комплекс проблем будет непросто преодолеть даже при явной поддержке со стороны администрации Трампа. Компании потребуются значительные средства. Только за последние три года она потратила почти $40 млрд, пытаясь развить свои производственные процессы до уровня TSMC, и, как ожидают аналитики, отрицательный свободный денежный поток сохранится в компании до конца следующего года. «Договорной брак» Intel, возможно не спасёт, но, как показала практика, компании не помогли ни время, ни деньги.

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Теги: intel, tsmc, акции
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