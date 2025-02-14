Telegram снова стал перегревать и быстро разряжать iPhone

В App Store в последние дни резко возросло количество жалоб на официальное приложение Telegram. После установки последнего обновления программного обеспечения (версия 12.02) пользователи начали замечать, что их смартфоны перегреваются и слишком быстро разряжаются, а в самом приложении участились сбои.

Судя по отзывам, приложение стало часто произвольно прекращать работу. У некоторых пользователей перестали загружаться видеосообщения, а другие жалуются на невозможность их записать. Но большинство жалоб связано с сильным перегревом iPhone, а также чересчур быстрым расходом заряда аккумулятора.

Что интересно, проблемы наблюдаются не у всех. В Telegram ситуацию пока что не прокомментировали, но скорее всего проблемы устранят со следующим обновлением, как это обычно бывает.

Тем не менее, исправить ситуацию с перегревом смартфона можно уже сейчас самостоятельно. Для этого следует отключить автоматическую загрузку медиафайлов в приложении через Настройки → Данные и память → Через мобильную сеть/Через Wi-Fi. Это временное решение, но до обновления оно позволит вернуть комфорт в использовании смартфона.

Отметим, что не так давно официальный клиент Telegram сталкивался с похожими проблемами. 23 декабря 2024 года пользователи iPhone начали жаловаться на перегрев и быстрый разряд батареи после обновления до версии Telegram 11.5.2.

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