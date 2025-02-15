Сегодня 30 августа 2025
WD готовит технологию HDMR для создания жёстких дисков ёмкостью более 100 Тбайт

Western Digital (WD) готовится к выпуску первых жёстких дисков с технологией тепловой магнитной записи (HAMR) для создания накопителей объёмом 80–100 Тбайт к 2030 году. Однако компания уже работает над следующим поколением технологии хранения данных — магнитной записью с точечным подогревом (HDMR), которая обеспечит ещё более высокую плотность записи.

Источник изображения: Western Digital

Источник изображения: Western Digital

HDMR представляет собой передовое решение, с бит-ориентированными носителями (BPM), что, по прогнозам, позволит достичь плотности записи около 8 Тбит/дюйм² и приведёт к возможности создания жёстких дисков (HDD) с 10-ю пластинами ёмкостью 120 Тбайт и более. Однако, как пишет Tom's Hardware, ожидается, что технология будет дорогостоящей, поскольку диски с битовым шаблоном должны быть физически сформированы с использованием литографии или травления в стерильных условиях.

Современные жёсткие диски используют пластины с зернистым магнитным покрытием, где отдельные зерна различаются по размеру и форме, создавая тем самым шум и ограничивая плотность записи. Для улучшения показателей производители применяют двухмерные (2D) магнитные головки. В частности, 10-пластинчатые HDD на 24 Тбайт от Western Digital имеют плотность около 1,2 Тбит/дюйм², а HDD Seagate на 30 Тбайт с HAMR имеют около 1,5 Тбит/дюйм².

Источник изображения: Western Digital

Источник изображения: Western Digital

Предполагается, что при плотности записи около 5 Тбит/дюйм² станет сложнее не только надёжно считывать гранулированные носители, но и записывать на них, что подтолкнёт отрасль к переходу на упорядоченные гранулированные (OG) носители. Ожидается, что OG-носители будут содержать зёрна одинакового размера, расположенные через точные, повторяемые интервалы. Это позволит записывающей головке формировать биты данных с более чёткими границами и меньшим уровнем шума.

Упорядоченные гранулированные носители будут поддерживать плотность записи приблизительно до 7 Тбит/дюйм². Для достижения же 8 Тбит/дюйм² потребуются носители с битовым шаблоном (BPM), которые физически разделяют диск на изолированные биты с использованием литографии или других процессов. Однако BPM представляет собой более радикальный сдвиг в производстве, требуя сложной нанолитографии и точного контроля температуры, и поэтому влечёт за собой значительные производственные затраты. «Слишком сильный нагрев повредит соседние точки, а недостаточный приведёт к сбоям записи», — подчёркивают эксперты.

Western Digital ожидает, что HDMR появится не раньше следующего десятилетия, позволив выпускать HDD объёмом более 100 Тбайт. Примечательно, что в обновлённой дорожной карте компании больше не упоминается технология OG, которая была в планах в 2022 году. Это может свидетельствовать о намерении WD сразу перейти к более перспективным решениям, минуя OG.

western digital, wd, hdd, hdmr, hamr
