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Western Digital и SanDisk скоро снова станут независимыми компаниями

Пресс-релиз, предваряющий проведение компанией Western Digital мероприятия для инвесторов на этой неделе, начинался с заявления о намерениях завершить реструктуризацию по отделению NAND-бизнеса к 21 февраля текущего года. Процесс должен был завершиться ещё в прошлом году, но возникла задержка.

Источник изображения: Sandisk

Источник изображения: Sandisk

Напомним, о своём решении разделить бизнес по выпуску жёстких магнитных дисков и твердотельной памяти Western Digital заявила ещё 30 октября 2023 года, и первоначально считалось, что реструктуризация завершится во второй половине 2024 года. Тем не менее, в ноябре прошлого года обязанности по технической поддержке твердотельной продукции марок Western Digital, HGST и G-Technology перешли к SanDisk. Данная компания была поглощена Western Digital в 2016 году, но теперь их пути снова должны разойтись.

У руля независимой SanDisk встанет нынешний генеральный директор Western Digital Дэвид Геклер (David Goeckeler), тогда как «классический» бизнес компании продолжит развиваться под управлением нынешнего исполнительного вице-президента по глобальным операциям Ирвинга Тана (Irving Tan). В декабре SanDisk представила новый логотип и определила новую форму написания своего наименования — «Sandisk». Судя по всему, в этом месяце будут улажены последние формальности, необходимые для окончательного разделения Western Digital.

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Теги: sandisk, western digital, nand, реструктуризация, жёсткий диск
sandisk, western digital, nand, реструктуризация, жёсткий диск
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