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Arm переманивает сотрудников у клиентов для организации собственного производства чипов

Британская Arm, являющаяся создателем и лицензиаром одноимённой процессорной архитектуры, начала переманивать сотрудников у собственных клиентов. С их помощью компания хочет создать свой первый процессор для конкуренции с другими производителями чипов, такими как Nvidia и Qualcomm. Об этом пишет информагентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Источник изображения: Arm

Источник изображения: Arm

В настоящее время бизнес Arm связан с лицензированием объектов интеллектуальной собственности, таких как процессорные ядра, для других компаний. Созданную британской компанией архитектуру используют разные производители, включая Apple, Nvidia и Qualcomm. Сама же Arm стремится увеличить доход, для чего планируется задействовать разные тактики, одной из которых может стать производство чипов.

Производство собственных процессоров позволит Arm трансформировать бизнес-модель и стать конкурентом своих нынешних клиентов. Это может повлиять на ситуацию в отрасли, где Arm в течение длительного времени выступала в качестве нейтрального игрока. На данном этапе Arm хочет разработать процессор, ориентированный на использование в дата-центрах.

По данным Reuters, компания ведёт переговоры с занимающими руководящие должности сотрудниками некоторых своих клиентов как минимум с ноября прошлого года. В распоряжении агентства попал документ менеджера по подбору персонала Arm, в котором сказано, что компания заинтересована в найме руководителя, который поможет «перейти от разработки процессорной архитектуры к продаже собственных микросхем с акцентом на поддержку искусственного интеллекта в центрах обработки данных» и других устройствах. По данным источника, сотрудники Arm связывались с другими представителями разработчиков чипов из Кремниевой долины, пытаясь переманить в компанию талантливых специалистов.

В сообщении сказано, что Arm хочет навязать конкуренцию Qualcomm. Компания вела переговоры с Meta Platforms о поставке собственных чипов Arm для дата-центров Meta и даже сумела достичь определённых успехов в этом, заключив соглашение гигантом соцсетей. Другой осведомлённый источник сообщил, что переговоры между Arm и Meta ещё не были завершены. Официальные представители компаний воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

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Теги: arm, процессоры, производство микросхем
arm, процессоры, производство микросхем
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