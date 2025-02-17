В самом начале текущего года компания Doogee представила необычный защищённый смартфон Blade GT — он выделяется среди других неубиваемых смартфонов системой подсветки на тыльной панели. Теперь же производитель выпустил улучшенную версию этого устройства — Blade GT Ultra, которая получила более мощную аппаратную начинку и улучшенный набор камер.

Главной особенностью Doogee Blade GT Ultra осталась подсветка, выполняющая как развлекательные и эстетические функции, так и утилитарные. Например, при низком заряде (менее 20 %) она быстро мигает, предупреждая о необходимости зарядки. Во время зарядки подсветка отображает уровень энергии. Входящие вызовы сопровождаются световыми эффектами до принятия решения — ответить, отклонить или отключить звук. Уведомления от приложений также можно настроить по своему усмотрению.

Настройки подсветки доступны через приложение Light Elf или в системном меню. Можно выбрать стиль мигания, режим работы и яркость. Подсветка синхронизируется с музыкой, создавая эффектное световое шоу.

Приложение Light Elf позволяет централизованно управлять подсветкой и автоматически отключать её ночью. Можно настроить световые эффекты для уведомлений и звонков, выбирая паттерны и скорость их смены. Смартфон предлагает шесть предустановленных режимов работы подсветки: Happy, Sad, Excited, Rhythm, OK и LOVE. Они помогают выражать эмоции через световые эффекты.

Doogee Blade GT Ultra интересен не только необычным дизайном, но и продвинутыми техническими характеристиками. Смартфон получил 6,72-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера представлена 100-Мп модулем с системой искусственного интеллекта и 5-Мп широкоугольным объективом. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

В основе устройства лежит восьмиядерный 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,6 ГГц. Его дополняют 16 Гбайт оперативной памяти, которую можно расширить с помощью файла подкачки ещё на 20 Гбайт — это особенно полезно при работе с ресурсоёмкими приложениями. Для хранения данных предусмотрено 512 Гбайт встроенной флеш-памяти, а при необходимости её можно расширить с помощью карты microSD объёмом до 2 Тбайт. Смартфон работает под управлением Android 14.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Blade GT Ultra поддерживает работу с двумя nano-SIM или одной SIM-картой и картой памяти, а также 5G и Wi-Fi 6. Габариты устройства составляют 178,5 × 83,5 × 10,5 мм. Корпус соответствует стандартам защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810H, что делает его устойчивым к воде (включая горячую), падениям и ударам. При этом смартфон остаётся относительно тонким для защищённых устройств — всего 10,5 мм.

Doogee уже начала принимать заказы на Blade GT Ultra в версиях белого и чёрного цвета по цене $339,99.