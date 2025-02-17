Сегодня 17 февраля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Doogee запустила продажи Blade GT Ultra ...
реклама
Новости Hardware

Doogee запустила продажи Blade GT Ultra — тонкого защищённого смартфона с яркой подсветкой

В самом начале текущего года компания Doogee представила необычный защищённый смартфон Blade GT — он выделяется среди других неубиваемых смартфонов системой подсветки на тыльной панели. Теперь же производитель выпустил улучшенную версию этого устройства — Blade GT Ultra, которая получила более мощную аппаратную начинку и улучшенный набор камер.

Источник изображений: Doogee

Источник изображений: Doogee

Главной особенностью Doogee Blade GT Ultra осталась подсветка, выполняющая как развлекательные и эстетические функции, так и утилитарные. Например, при низком заряде (менее 20 %) она быстро мигает, предупреждая о необходимости зарядки. Во время зарядки подсветка отображает уровень энергии. Входящие вызовы сопровождаются световыми эффектами до принятия решения — ответить, отклонить или отключить звук. Уведомления от приложений также можно настроить по своему усмотрению.

Настройки подсветки доступны через приложение Light Elf или в системном меню. Можно выбрать стиль мигания, режим работы и яркость. Подсветка синхронизируется с музыкой, создавая эффектное световое шоу.

Приложение Light Elf позволяет централизованно управлять подсветкой и автоматически отключать её ночью. Можно настроить световые эффекты для уведомлений и звонков, выбирая паттерны и скорость их смены. Смартфон предлагает шесть предустановленных режимов работы подсветки: Happy, Sad, Excited, Rhythm, OK и LOVE. Они помогают выражать эмоции через световые эффекты.

Doogee Blade GT Ultra интересен не только необычным дизайном, но и продвинутыми техническими характеристиками. Смартфон получил 6,72-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера представлена 100-Мп модулем с системой искусственного интеллекта и 5-Мп широкоугольным объективом. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

В основе устройства лежит восьмиядерный 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,6 ГГц. Его дополняют 16 Гбайт оперативной памяти, которую можно расширить с помощью файла подкачки ещё на 20 Гбайт — это особенно полезно при работе с ресурсоёмкими приложениями. Для хранения данных предусмотрено 512 Гбайт встроенной флеш-памяти, а при необходимости её можно расширить с помощью карты microSD объёмом до 2 Тбайт. Смартфон работает под управлением Android 14.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Blade GT Ultra поддерживает работу с двумя nano-SIM или одной SIM-картой и картой памяти, а также 5G и Wi-Fi 6. Габариты устройства составляют 178,5 × 83,5 × 10,5 мм. Корпус соответствует стандартам защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810H, что делает его устойчивым к воде (включая горячую), падениям и ударам. При этом смартфон остаётся относительно тонким для защищённых устройств — всего 10,5 мм.

Doogee уже начала принимать заказы на Blade GT Ultra в версиях белого и чёрного цвета по цене $339,99.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Doogee выпустила прочный смартфон Blade GT с яркой и необычной подсветкой
Защищённый смартфон Doogee Fire 6 предлагает аккумулятор на 10 400 мА·ч и тепловизор
Анонсирован защищённый смартфон Doogee V Max Pro с Dimensity 7050 и батареей на 22 000 мА·ч
Разборка Samsung Galaxy S25 Plus показала огромную испарительную камеру в системе охлаждения
«Нестабильная, но многообещающая»: американцы начали тестировать спутниковую связь Starlink для обычных смартфонов
Samsung выпустит продвинутый стилус для Galaxy S25 Ultra, но будет продавать его отдельно
Теги: doogee, защищенный смартфон, смартфон, mediatek
doogee, защищенный смартфон, смартфон, mediatek
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Один из крупнейших производителей чипов Китая отчитался о рухнувшей на 79 % прибыли, но расширение это не остановит
«Это похоже одновременно на Doom, Cyberpunk 2077 и Ghostrunner»: игроки оценили геймплей шутера Metal Eden про девушку-андроида
«Союз Инферно и зергов из StarCraft»: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era показали геймплей за Улей
Спустя два года попыток стример прошёл подряд игры FromSoftware от Demon’s Souls до Elden Ring без прокачки, не получив урона
Nvidia вложилась в бывшую Yandex и почти уполовинила долю в капитале Arm
Kingdom Come: Deliverance 2 и не думает останавливаться — продажи уже превысили два миллиона копий 13 мин.
Интеграция ИИ DeepSeek в мессенджер WeChat спровоцировала рост акций Tencent и падение стоимости Baidu 3 ч.
«Итог нашей работы»: крупное обновление 2.1.0 станет для «Смуты» последним, но «история продолжается» 4 ч.
VK похвасталась, что приложение «VK Видео» скачали 60 млн раз 4 ч.
Ubisoft анонсировала Rainbow Six Siege X — «самую масштабную трансформацию» в истории игры 7 ч.
Качество уровня The Witcher 3, продолжительность и NPC без сюжетной брони: новые детали ролевой игры The Blood of Dawnwalker от выходцев из CDPR 9 ч.
Google Chrome усилил защиту пользователей от мошенников и вирусов с помощью ИИ 9 ч.
Компьютеры в госучреждениях России стали чаще майнить криптовалюту неизвестно для кого 9 ч.
XX ежегодная конференция «СПО в высшей школе»: как обмануть искусственный интеллект и нужны ли свободные программы физикам-ядерщикам 11 ч.
Руководство Corsair раскрыло, когда ждать GTA VI на ПК 12 ч.
IEA: мир столкнулся с «беспрецедентным» ростом спроса на электроэнергию 26 мин.
Fujitsu показала уникальный ноутбук с деревянной резной крышкой — в честь выпуска 50 млн компьютеров 58 мин.
MediaTek представила чип Dimensity 6400 для недорогих смартфонов — это очередное переиздание четырёхлетнего Dimensity 810 3 ч.
Исследователи DeepMind предложили распределённое обучение больших ИИ-моделей, которое может изменить всю индустрию 4 ч.
SSD подорожают во второй половине года из-за сокращения производства NAND и ажиотажа вокруг ИИ 4 ч.
Apple представит MacBook Pro на чипах M5 уже осенью, а iPad Pro их получат только в следующем году 4 ч.
Western Digital начнёт выпуск 44-Тбайт HAMR HDD в 2026 году 5 ч.
Ноутбуки Apple MacBook Air получат процессор M4 не позднее марта 6 ч.
В России построят ядерные часы 7 ч.
В России стартовали продажи беспроводных наушников Redmi Buds 6 и Buds 6 Pro, а также смарт-часов Redmi Watch 5 8 ч.