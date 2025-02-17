Сегодня 17 февраля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Китайский фондовый рынок привлёк $1,3 тр...
реклама
Новости Hardware

Китайский фондовый рынок привлёк $1,3 трлн на волне успеха ИИ-стартапа DeepSeek

В прошлом месяце китайская компания DeepSeek выпустила мощную нейросеть, которая быстрыми темпами набрала популярность по всему миру. Успех ИИ-стартапа способствовал наплыву на фондовый рынок Поднебесной инвесторов, которые активно вкладывают средства, в основном в акции представителей технологического сектора. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные осведомлённых экспертов.

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

В сообщении сказано, что за счёт перераспределения средств инвесторов китайский рынок за последний месяц привлёк суммарно более $1,3 трлн. В это же время рынок Индии сократился более чем на $720 млрд. При этом индекс MSCI China уже третий месяц подряд опережает свой индийский аналог, что является самым продолжительным периодом лидерства за последние два года.

«DeepSeek показала, что в Китае действительно есть компании, которые формируют жизненно важную часть всей экосистемы искусственного интеллекта», — считает аналитик Eastspring Investment Кен Вонг (Ken Wong). Он также добавил, что в последние месяцы его компания увеличивала объём вложений в китайские интернет-холдинги, одновременно сокращая инвестиции в акции индийских компаний, которые «выросли намного выше своих оценочных коэффициентов».

Ротация капитала инвесторов знаменует собой отход от наблюдавшегося в последние несколько лет «поворота» к Индии. Эта тенденция была обусловлена ростом расходов на инфраструктуру в Индии и потенциалом страны в качестве производственного центра, альтернативного Китаю. Похоже, что Китай возвращает себе инвестиционную привлекательность благодаря фундаментальной переоценке своих инвестиционных возможностей, особенно в технологической сфере.

Управляющий фондом Candriam Вивек Дхаван (Vivek Dhawan) считает, что связанные с DeepSeek события, скорее всего, помогут поднять экономику Китая, а также рынки страны, обеспечив длительный импульс. «Если сложить все части вместе, то в нынешних условиях с точки зрения соотношения риска и прибыли Китай становится более привлекательным, чем Индия», — считает Дхаван.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Интеграция ИИ DeepSeek в мессенджер WeChat спровоцировала рост акций Tencent и падение стоимости Baidu
ИИ научился распознавать эмоции животных по выражению морды
Основой Apple Intelligence в Китае станут технологии Alibaba — от DeepSeek в Apple отказались
Китайские автопроизводители стали интегрировать DeepSeek в бортовые компьютеры
Франция вложит в ИИ €109 млрд, чтобы догнать и перегнать OpenAI, DeepSeek и прочих
Первая частная орбитальная станция Haven-1 Vast Space провалила испытания — из неё куда-то ушёл воздух
Теги: deepseek, инвестиции, искусственный интеллект, китай
deepseek, инвестиции, искусственный интеллект, китай
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Один из крупнейших производителей чипов Китая отчитался о рухнувшей на 79 % прибыли, но расширение это не остановит
«Это похоже одновременно на Doom, Cyberpunk 2077 и Ghostrunner»: игроки оценили геймплей шутера Metal Eden про девушку-андроида
«Союз Инферно и зергов из StarCraft»: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era показали геймплей за Улей
Спустя два года попыток стример прошёл подряд игры FromSoftware от Demon’s Souls до Elden Ring без прокачки, не получив урона
Nvidia вложилась в бывшую Yandex и почти уполовинила долю в капитале Arm
Kingdom Come: Deliverance 2 и не думает останавливаться — продажи уже превысили два миллиона копий 13 мин.
Интеграция ИИ DeepSeek в мессенджер WeChat спровоцировала рост акций Tencent и падение стоимости Baidu 3 ч.
«Итог нашей работы»: крупное обновление 2.1.0 станет для «Смуты» последним, но «история продолжается» 4 ч.
VK похвасталась, что приложение «VK Видео» скачали 60 млн раз 4 ч.
Ubisoft анонсировала Rainbow Six Siege X — «самую масштабную трансформацию» в истории игры 7 ч.
Качество уровня The Witcher 3, продолжительность и NPC без сюжетной брони: новые детали ролевой игры The Blood of Dawnwalker от выходцев из CDPR 9 ч.
Google Chrome усилил защиту пользователей от мошенников и вирусов с помощью ИИ 9 ч.
Компьютеры в госучреждениях России стали чаще майнить криптовалюту неизвестно для кого 9 ч.
XX ежегодная конференция «СПО в высшей школе»: как обмануть искусственный интеллект и нужны ли свободные программы физикам-ядерщикам 11 ч.
Руководство Corsair раскрыло, когда ждать GTA VI на ПК 12 ч.
IEA: мир столкнулся с «беспрецедентным» ростом спроса на электроэнергию 26 мин.
Fujitsu показала уникальный ноутбук с деревянной резной крышкой — в честь выпуска 50 млн компьютеров 58 мин.
MediaTek представила чип Dimensity 6400 для недорогих смартфонов — это очередное переиздание четырёхлетнего Dimensity 810 3 ч.
Исследователи DeepMind предложили распределённое обучение больших ИИ-моделей, которое может изменить всю индустрию 4 ч.
SSD подорожают во второй половине года из-за сокращения производства NAND и ажиотажа вокруг ИИ 4 ч.
Apple представит MacBook Pro на чипах M5 уже осенью, а iPad Pro их получат только в следующем году 4 ч.
Western Digital начнёт выпуск 44-Тбайт HAMR HDD в 2026 году 5 ч.
Ноутбуки Apple MacBook Air получат процессор M4 не позднее марта 6 ч.
В России построят ядерные часы 7 ч.
В России стартовали продажи беспроводных наушников Redmi Buds 6 и Buds 6 Pro, а также смарт-часов Redmi Watch 5 8 ч.