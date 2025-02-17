Китайский фондовый рынок привлёк $1,3 трлн на волне успеха ИИ-стартапа DeepSeek

В прошлом месяце китайская компания DeepSeek выпустила мощную нейросеть, которая быстрыми темпами набрала популярность по всему миру. Успех ИИ-стартапа способствовал наплыву на фондовый рынок Поднебесной инвесторов, которые активно вкладывают средства, в основном в акции представителей технологического сектора. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные осведомлённых экспертов.

В сообщении сказано, что за счёт перераспределения средств инвесторов китайский рынок за последний месяц привлёк суммарно более $1,3 трлн. В это же время рынок Индии сократился более чем на $720 млрд. При этом индекс MSCI China уже третий месяц подряд опережает свой индийский аналог, что является самым продолжительным периодом лидерства за последние два года.

«DeepSeek показала, что в Китае действительно есть компании, которые формируют жизненно важную часть всей экосистемы искусственного интеллекта», — считает аналитик Eastspring Investment Кен Вонг (Ken Wong). Он также добавил, что в последние месяцы его компания увеличивала объём вложений в китайские интернет-холдинги, одновременно сокращая инвестиции в акции индийских компаний, которые «выросли намного выше своих оценочных коэффициентов».

Ротация капитала инвесторов знаменует собой отход от наблюдавшегося в последние несколько лет «поворота» к Индии. Эта тенденция была обусловлена ростом расходов на инфраструктуру в Индии и потенциалом страны в качестве производственного центра, альтернативного Китаю. Похоже, что Китай возвращает себе инвестиционную привлекательность благодаря фундаментальной переоценке своих инвестиционных возможностей, особенно в технологической сфере.

Управляющий фондом Candriam Вивек Дхаван (Vivek Dhawan) считает, что связанные с DeepSeek события, скорее всего, помогут поднять экономику Китая, а также рынки страны, обеспечив длительный импульс. «Если сложить все части вместе, то в нынешних условиях с точки зрения соотношения риска и прибыли Китай становится более привлекательным, чем Индия», — считает Дхаван.