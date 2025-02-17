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3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ научился распознавать эмоции животных...
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ИИ научился распознавать эмоции животных по выражению морды

Учёные разработали ИИ-системы, способные выявлять боль, стресс и заболевания у животных посредством анализа фотографий их морды. Британский ИИ Intellipig распознаёт дискомфорт у свиней, а ИИ-алгоритмы Израильского университета в Хайфе (UH) обучены определять стресс у собак. В эксперименте, проведённом в Университете Сан-Паулу (USP), ИИ продемонстрировал точность до 88 % при выявлении болевых реакций у лошадей. Эти технологии могут преобразить ветеринарную диагностику и значительно повысить уровень благополучия животных.

Источник изображения: Virginia Marinova / Unsplash

Источник изображения: Virginia Marinova / Unsplash

Система Intellipig, разработанная английскими учёными из Университета Западной Англии в Бристоле (UWE Bristol) совместно с шотландскими исследователями из Шотландского сельскохозяйственного колледжа (SRUC), предназначена для мониторинга состояния свиней на фермах. ИИ анализирует фотографии морды животных, выявляя три ключевых маркера: боль, недомогание и эмоциональное расстройство. Фермеры получают автоматические уведомления, что позволяет оперативно реагировать на ухудшение состояния животных и повышать эффективность сельскохозяйственного производства.

Параллельно исследовательская группа из UH адаптирует технологии машинного обучения для работы с собаками. Ранее учёные разработали ИИ-алгоритмы, используемые в системах распознавания лиц, для поиска потерявшихся питомцев. Теперь эти алгоритмы применяются для анализа мимики животных с целью выявления признаков дискомфорта. Выяснилось, что 38 % мимических движений у собак совпадает с человеческими, что открывает новые возможности для изучения их эмоционального состояния.

Традиционно подобные ИИ-системы полагаются на человека, который выполняет предварительную работу по определению значений различных форм поведения животных, основываясь на длительных наблюдениях за ними в различных ситуациях. Однако недавно в USP был проведён эксперимент, в котором ИИ самостоятельно анализировал фотографии лошадей, сделанные до и после хирургического вмешательства, а также до и после приёма обезболивающих препаратов. ИИ изучал глаза, уши и рот лошадей, определяя наличие болевого синдрома. Согласно результатам исследования, ИИ сумел выявить признаки, указывающие на боль, с точностью 88 %, что подтверждает эффективность такого подхода и открывает перспективы для дальнейших исследований.

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Теги: ии, животные, эмоции, большие языковые модели, сельское хозяйство
ии, животные, эмоции, большие языковые модели, сельское хозяйство
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