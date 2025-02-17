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Руководство Corsair раскрыло, когда ждать GTA VI на ПК

Руководство американского производителя игрового компьютерного оборудования и периферии Corsair Gaming в рамках недавнего финансового отчёта за четвёртый квартал 2024 года прокомментировало сроки выхода GTA VI на ПК.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Напомним, горячо ожидаемый криминальный боевик с открытым миром GTA VI от Rockstar Games и Take-Two Interactive всё ещё заявлен на осень 2025 года, но только для консолей. Релиз на PC пока даже не подтверждён.

В то же время гендиректор Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick) недавно подчеркнул растущую важность платформы и намекнул, что компании невыгодно пропускать выпуск GTA VI на ПК.

Гендиректор Corsair Gaming Энди Пол (Andy Paul) назвал GTA VI «самой ожидаемой и требовательной с точки зрения железа игрой на горизонте» и добавил, что от релиза её отделяет ещё год.

«Да, о GTA VI сейчас, наверное, говорят все. <...> Насколько я понимаю, осенью она выйдет на консолях, а затем в начале 2026 года на ПК», — заявил вице-президент Corsair по финансам Рональд ван Вин (Ronald van Veen).

Откуда в распоряжении Corsair Gaming информация о сроках выхода GTA VI на ПК, неясно. Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей (Obbe Vermeij), например, считает, что PC-версия увидит свет лишь в 2027 году.

Релиз GTA VI планируется осенью 2025 года на PS5, Xbox Series X и S. Аналитики ожидают от игры рекорды продаж: более $1 млрд выручки с одних только предзаказов и $3,2 млрд заработка по итогам первых 12 месяцев.

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Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен, corsair
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