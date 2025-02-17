В Южной Корее приложение DeepSeek запретили скачивать всем

Ещё в начале месяца стало известно, что правительственным учреждениям Южной Кореи власти начали блокировать доступ к китайскому ИИ-приложению DeepSeek. Теперь запрет на скачивание этого приложения распространился на всех пользователей на территории Южной Кореи, поскольку методы работы DeepSeek с персональными данными не соответствуют требованиям местных законов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Комиссию по защите персональных данных Южной Кореи (PIPC). Расследование комиссию выявило, что DeepSeek не соблюдает ряд требований южнокорейских властей к обработке и хранению персональных данных, а также их защите. Как только китайская компания приведёт свои методы работы в соответствие с требованиями южнокорейского законодательства, запрет на скачивание приложения DeepSeek будет снят. Даже сейчас непосредственно доступ к инфраструктуре DeepSeek для большинства пользователей в Южной Корее не ограничен, нельзя лишь заново скачивать приложение.

На прошлой неделе в Южной Корее начали работать законные представители DeepSeek, у них-то местные регуляторы и выяснили, что китайская компания пренебрегает рядом требований южнокорейского законодательства в части защиты персональных данных. Как известно, Италия заблокировала работу DeepSeek на своей территории ещё в прошлом месяце. При этом представители МИД КНР утверждают, что власти страны не принуждают частные компании или физических лиц собирать или хранить информацию в обход законов других стран, и никогда не стали бы этого делать. Власти Китая с большим уважением относятся к приватности данных и защищают их с помощью местных законов.