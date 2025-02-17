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В Южной Корее приложение DeepSeek запретили скачивать всем

Ещё в начале месяца стало известно, что правительственным учреждениям Южной Кореи власти начали блокировать доступ к китайскому ИИ-приложению DeepSeek. Теперь запрет на скачивание этого приложения распространился на всех пользователей на территории Южной Кореи, поскольку методы работы DeepSeek с персональными данными не соответствуют требованиям местных законов.

Источник изображения: Unsplash, Solen Feyissa

Источник изображения: Unsplash, Solen Feyissa

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Комиссию по защите персональных данных Южной Кореи (PIPC). Расследование комиссию выявило, что DeepSeek не соблюдает ряд требований южнокорейских властей к обработке и хранению персональных данных, а также их защите. Как только китайская компания приведёт свои методы работы в соответствие с требованиями южнокорейского законодательства, запрет на скачивание приложения DeepSeek будет снят. Даже сейчас непосредственно доступ к инфраструктуре DeepSeek для большинства пользователей в Южной Корее не ограничен, нельзя лишь заново скачивать приложение.

На прошлой неделе в Южной Корее начали работать законные представители DeepSeek, у них-то местные регуляторы и выяснили, что китайская компания пренебрегает рядом требований южнокорейского законодательства в части защиты персональных данных. Как известно, Италия заблокировала работу DeepSeek на своей территории ещё в прошлом месяце. При этом представители МИД КНР утверждают, что власти страны не принуждают частные компании или физических лиц собирать или хранить информацию в обход законов других стран, и никогда не стали бы этого делать. Власти Китая с большим уважением относятся к приватности данных и защищают их с помощью местных законов.

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Теги: deepseek, южная корея, персональные данные, запрет, ии
deepseek, южная корея, персональные данные, запрет, ии
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