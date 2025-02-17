Ubisoft анонсировала Rainbow Six Siege X — «самую масштабную трансформацию» в истории игры

Несмотря на уже почти 10 лет, прошедшие с релиза Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Ubisoft не спешит выпускать продолжение своего тактического сетевого шутера, но, как выяснилось, готовит для игры нечто не менее масштабное.

В рамках киберспортивного турнира Six Invitational, завершившегося накануне в Бостоне, Ubisoft показала 40-секундный тизер Rainbow Six Siege X — «самой масштабной трансформации в истории игры».

Ubisoft называет Rainbow Six Siege X началом «новой эпохи», которая будет включать графические и звуковые улучшения, а также углублённый тактический геймплей и новые способы игры.

По словам Ubisoft, команда работала над Rainbow Six Siege X не покладая рук. Грядущий апгрейд призван «укрепить положение Rainbow Six Siege на вершине тактических шутеров от первого лица».

Лицезреть закладку «основ для уникального тактического геймплея на ближайшие годы» можно будет на презентации Rainbow Six Siege X — она пройдёт 13 марта в 21:00 по Москве на официальном Twitch-канале игры.

Тем временем Rainbow Six Siege готовится к старту первого сезона десятого года поддержки — Operation Prep Phase («Операция: фаза подготовки»). Ubisoft представила кинематографический трейлер и геймплей за нового оперативника (Raora).

Rainbow Six Siege дебютировала в декабре 2015 года и к настоящему моменту доступна на PC (Steam, Ubisoft Connect, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S в том числе по подписке Ubisoft+ Premium. Аудитория игры превышает 85 млн человек.