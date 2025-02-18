Сегодня 18 февраля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... Huawei представила умный браслет Band 10...
реклама
Новости Hardware

Huawei представила умный браслет Band 10 и спортивные наушники FreeArc

Сегодня на презентации в Куала-Лумпуре компания Huawei представила не только дорогие флагманские устройства, такие как трёхстворчатый смартфон Mate XT Ultimate и планшетный компьютер MatePad Pro 13.2 образца 2025 года, но и аксессуары: спортивные наушники FreeArc и смарт-браслет Band 10.

Полностью беспроводные наушники Huawei FreeArc стали первой моделью компании, оборудованной заушниками. Этот элемент обеспечивает им удобную посадку и не позволяет выпасть во время интенсивных тренировок — устройство предназначено для занятий спортом.

Huawei FreeArc имеют защиту в соответствии со стандартом IP57, и этого достаточно, чтобы выдержать дождь, то есть они подходят для упражнений на открытом воздухе.

Наушники могут похвастаться драйверами размером 17 × 12 мм, симметричной акустической структурой и наличием алгоритма динамического баса.

Браслет Huawei Band 10 получил дисплей AMOLED с диагональю 1,47 дюйма и разрешением 368 × 194 пикселей с поддержкой режима Always-On. Время автономной работы достигает 14 дней. Уровень водонепроницаемости — 5 АТМ. Кроме того, толщзина устройства составляют чуть менее 9 мм, а вес — всего 15 граммов.

Важнейшими преимуществами умного браслета Huawei Band 10 являются функции Enhanced Sleep Health Assistant и Emotional Wellbeing Assistant. Первая отвечает за отслеживание сна: устройство показывает сводку режимов сна, данные о динамике сердечного ритма и даёт рекомендации по улучшению качества сна.

Вторая в реальном времени собирает данные о состоянии здоровья и отслеживает физиологические изменения в организме владельца. Выполненный в корпусе из алюминиевого сплава Huawei Band 10 комплектуется безвредным для кожи ремешком из фторэластомера — умный браслет можно носить в любое время суток и не испытывать дискомфорта.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обзор тройного складного смартфона HUAWEI Mate XT Ultimate Design: особенный
Huawei выручила $118 млрд в прошлом году — намного больше Xiaomi, но меньше чем Apple за один квартал
Huawei показала взрывной рост и стала вторым брендом смартфонов в Китае — Apple быстрее всех теряет рынок
Умные очки Ray-Ban Meta✴ разошлись тиражом более 2 млн единиц — производитель хочет продавать 10 млн пар в год
Apple Watch ждёт масштабное обновление: новый дизайн, спутниковая связь и мониторинг давления
VR-гарнитуры Quest массово ломаются из-за «проблемы с обновлением ПО» — Meta✴ пообещала всё исправить
Теги: huawei, наушники, умный браслет
huawei, наушники, умный браслет
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Samsung стала крупнейшим в мире производителем телевизоров 19-й год подряд, а LG — первая в сегменте OLED
Один из крупнейших производителей чипов Китая отчитался о рухнувшей на 79 % прибыли, но расширение это не остановит
Кто-то сжёг Ethereum на миллионы долларов, чтобы предупредить мир об «оружии для воздействия на мозг»
МТС разуверилась в своём заменителе YouTube — его разработку приостановят, а расходы урежут
Microsoft отменила автоматический вход в учётные записи, о котором сообщалось ранее
WhatsApp стал слишком популярен в Европе и теперь попадёт под более жёсткое регулирование 8 мин.
Пошаговое ролевое приключение Dead Weight отправит игроков в стимпанковый мир летучих кораблей и Древних Богов 41 мин.
«Лаборатория Касперского» усовершенствовала защиту для виртуальных и облачных сред 43 мин.
Невозможный к выплате штраф Google в РФ стал ещё более невозможным — 2,8 дуодециллиона рублей 3 ч.
«Смута» получила итоговый патч, а разработчики уже сосредоточены на продолжении 5 ч.
Avanpost представила ИИ-систему для управления привилегированным доступом SmartPAM 5 ч.
«Новый, захватывающий этап»: российский игровой движок Nau Engine отдали дорабатывать сообществу 6 ч.
Более миллиона пользователей оказались на сайтах для угона Telegram-аккаунтов за январь 6 ч.
Подписка Premium+ в соцсети X подорожала вдвое с выходом «самого умного ИИ» Grok 3 6 ч.
Слухи: Rockstar отправит GTA VI по пути Roblox и Fortnite 6 ч.
Современную ИИ-модель запустили на крошечном компьютере Raspberry Pi Zero — непрактично, но работает 2 ч.
Анонсированы доступные смартфоны Realme P3 Pro и P3x с ёмкими батареями и защитой IP69 2 ч.
Lenovo скоро представит ноутбук ThinkBook Flip AI PC со складывающимся пополам OLED-экраном 2 ч.
Baidu отчиталась о падении выручки из-за ужесточения конкуренции в китайском ИИ 3 ч.
На калужском заводе Samsung планируется запустить сборку российских смартфонов 3 ч.
Самый северный подводный кабель в мире Arctic Way проложат Space Norway и SubCom 4 ч.
Для TSMC нет смысла брать под контроль предприятия Intel, заявили отраслевые эксперты 5 ч.
Microsoft вложит $704 млн в расширение облачной и ИИ-инфраструктуры в Польше 5 ч.
Уязвимости в процессорах AMD EPYC обеспечивают выполнение произвольного кода 5 ч.
Сотовая связь МТС заработала в Антарктиде 5 ч.