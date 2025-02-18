Huawei представила умный браслет Band 10 и спортивные наушники FreeArc

Сегодня на презентации в Куала-Лумпуре компания Huawei представила не только дорогие флагманские устройства, такие как трёхстворчатый смартфон Mate XT Ultimate и планшетный компьютер MatePad Pro 13.2 образца 2025 года, но и аксессуары: спортивные наушники FreeArc и смарт-браслет Band 10.

Полностью беспроводные наушники Huawei FreeArc стали первой моделью компании, оборудованной заушниками. Этот элемент обеспечивает им удобную посадку и не позволяет выпасть во время интенсивных тренировок — устройство предназначено для занятий спортом.

Huawei FreeArc имеют защиту в соответствии со стандартом IP57, и этого достаточно, чтобы выдержать дождь, то есть они подходят для упражнений на открытом воздухе.

Наушники могут похвастаться драйверами размером 17 × 12 мм, симметричной акустической структурой и наличием алгоритма динамического баса.

Браслет Huawei Band 10 получил дисплей AMOLED с диагональю 1,47 дюйма и разрешением 368 × 194 пикселей с поддержкой режима Always-On. Время автономной работы достигает 14 дней. Уровень водонепроницаемости — 5 АТМ. Кроме того, толщзина устройства составляют чуть менее 9 мм, а вес — всего 15 граммов.

Важнейшими преимуществами умного браслета Huawei Band 10 являются функции Enhanced Sleep Health Assistant и Emotional Wellbeing Assistant. Первая отвечает за отслеживание сна: устройство показывает сводку режимов сна, данные о динамике сердечного ритма и даёт рекомендации по улучшению качества сна.

Вторая в реальном времени собирает данные о состоянии здоровья и отслеживает физиологические изменения в организме владельца. Выполненный в корпусе из алюминиевого сплава Huawei Band 10 комплектуется безвредным для кожи ремешком из фторэластомера — умный браслет можно носить в любое время суток и не испытывать дискомфорта.