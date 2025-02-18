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МТС разуверилась в своём заменителе YouTube — его разработку приостановят, а расходы урежут

МТС намерена оптимизировать расходы на платформу Nuum, позиционируемую как аналог YouTube, и пересмотреть стратегию её развития. С начала 2025 года проект покинули около 250 человек или 70–80 % штата, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Источник изображения: vk.com/nuum.official

Источник изображения: vk.com/nuum.official

Из Nuum по соглашению сторон ушли сотрудники отделов маркетинга и контента, в том числе руководители этих направлений; не исключается, что команду покинет и глава платформы Наталья Братчикова. Эти мероприятия производятся из-за «существенного сокращения финансирования» со стороны МТС, но закрывать сервис компания пока не намерена. Проект продолжит работу, но в рамках обновлённой стратегии развития: она останется доступной пользователям, но компания приостановит разработку новых функций платформы и перестанет инвестировать в маркетинг. «В рамках трансформации группы мы уменьшаем количество экспериментальных и высокорискованных инвестиций до более благоприятной макроэкономической обстановки», — заявили в МТС.

Оператор запустил Nuum в статусе бета-версии в декабре 2023 года. На платформе размещаются горизонтальные и вертикальные видео, есть возможность выходить в прямой эфир. В 2024 году МТС вложила в проект 6 млрд рублей; сейчас он продолжает работать в тестовом варианте. По состоянию на январь 2025 года аудитория Nuum составляла 3 млн россиян старше 12 лет, гласит статистика Mediascope; по данным МТС, месячный охват платформы достиг 7,5 млн человек. Для сравнения, российская аудитория замедленного YouTube в тот же период была 86,9 млн человек, у «ВКонтакте» (включая «VK Видео») — 93,8 млн, у Telegram — 90,3 млн.

Судьбу Nuum мог определить приход к власти нового президента США, который дал повод задуматься о снятии ограничений с YouTube и возобновлении работы в России рекламных инструментов на платформе, а тягаться с мировым лидером рынка будет чрезвычайно трудно, указывают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Nuum же в силу своей молодости ещё не успела заинтересовать крупных рекламодателей. Да и российский рынок видеоплатформ едва ли ощутит последствия от приостановки развития Nuum, уверены эксперты.

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Теги: мтс, nuum, youtube, импортозамещение
мтс, nuum, youtube, импортозамещение
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