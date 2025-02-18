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Baidu отчиталась о падении выручки из-за ужесточения конкуренции в китайском ИИ

Китайский интернет-гигант Baidu Inc. сообщил о меньшем, чем ожидалось, снижении квартальной выручки. За счёт этого компания ослабила опасения инвесторов относительно своей неспособности справиться с жёсткой конкуренцией в сфере искусственного интеллекта.

Источник изображения: baidu.com

Источник изображения: baidu.com

В четвёртом квартале 2024 года компания получила 34,1 млрд юаней выручки ($4,7 млрд), что примерно на 2 % выше прогнозируемых аналитиками 33,4 млрд юаней. При этом в период с октября по декабрь прошлого года значительно выросла чистая прибыль Baidu. Она составила 5,19 млрд юаней ($711 млн), что почти вдвое больше 2,6 млрд юаней, полученных за аналогичный период годом ранее. Это также значительно больше прогнозируемых аналитиками 3,92 млрд юаней.

Baidu продолжает сталкиваться с жёсткой конкуренцией на китайском рынке ИИ, который растёт быстрыми темпами после успеха стартапа DeepSeek из Ханчжоу, представившего в прошлом месяце ИИ-алгоритмы, способные конкурировать или даже превосходить западные аналоги. На этом фоне акции других игроков рынка, таких как Tencent и Alibaba, значительно прибавили в цене, хотя Baidu меньше других выиграла от роста рынка.

Baidu сталкивается с конкуренцией во всех сферах бизнеса. В области генеративного ИИ прорыв DeepSeek, сумевшей создать продвинутые ИИ-алгоритмы на основе модели с открытым исходным кодом и минимальными затратами, подрывает многолетний подход Baidu к продвижению своих технологий. На прошлой неделе компания сделала неожиданный шаг — она объявила о намерении открыть исходный код своих ИИ-моделей. Baidu также интегрировала новейший алгоритм DeepSeek R1 в свой чат-бот, а ранее аналогичным образом поступила Tencent.

Возможно, Baidu растрачивает своё лидерство в сфере ИИ. Компания первой из китайских IT-гигантов представила широкой публике свои ИИ-алгоритмы и вывела на рынок собственный аналог ИИ-бота OpenAI ChatGPT под названием Ernie с ежемесячной платой в размере $8. Когда приложение стало бесплатным, компания начала возвращать средства пользователям. Тем не менее Baidu всё ещё остаётся одним из лидеров в сфере ИИ. Компания сотрудничает с Apple над запуском функций Apple Intelligence для пользователей iPhone в Китае.

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Теги: baidu, искусственный интеллект, финансовые результаты
baidu, искусственный интеллект, финансовые результаты
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