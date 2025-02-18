На калужском заводе Samsung планируется запустить сборку российских смартфонов

На принадлежащем Samsung заводе в Калуге, который компания сейчас сдаёт в аренду, российский дистрибьютор VVP Group может запустить сборку собственных смартфонов, а также предоставить предприятие для контрактного производства, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Локализовать производство смартфонов здесь сможет и Samsung, когда вернётся в Россию.

VVP Group собирается наладить на калужском заводе Samsung производство смартфонов под собственной маркой «Байон» и предоставлять мощности для выпуска смартфонов по контракту — уже под другим брендом. Компания арендовала у Samsung площадку для производства телевизоров и стиральных машин; минувшей осенью стало известно, что здесь наладили выпуск мониторов под брендом «Гравитон», а затем и серверов под той же маркой.

Интернет-магазин электроники «Байон» принадлежит гендиректору ООО «В логистик» (входит в VVP Group) Сергею Фомину; по адресу завода Samsung в Калужской области зарегистрирован филиал ОП ООО «Байон». В 2023 году ООО «Байон» получило сертификаты на ввоз телефонных аппаратов собственного производства; в 2024 году зарегистрировало товарный знак Metame. В 2022 году выручка компании была 443 млн руб., в 2023 году она выросла почти в десять раз до 3,8 млрд руб. 100 % ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» принадлежат южнокорейской Samsung; калужский завод компании расположен на участке 465 тыс. м². От имени VVP Group действует юрлицо ООО «Центр Дистрибуции», единственным владельцем которого является Ирина Сибирцева; в 2023 году компания показала выручку 43 млрд и прибыль 2,6 млрд руб. Организация зарегистрирована в Химках (Московская область), но на сайте указан адрес офиса в Казахстане.

Собирать готовые смартфоны на заводе в Калуге можно с минимальными затратами на переоборудование, считают опрошенные «Коммерсантом» эксперты, но компоненты придётся импортировать; в случае более глубокой локализации потребуется значительное переоборудование площадки. На заводе, однако, потребуется проводить тестирование продукции, а это дорогостоящее оборудование: один подержанный станок обойдётся около 9 млн руб., а их понадобится не менее четырёх, причём легально ввезти в Россию новое оборудование для этих целей невозможно. Samsung наряду LG и Hyundai рассматривают возможность вернуться к работе в России — на калужском предприятии Samsung сможет наладить сборку младших моделей смартфонов.