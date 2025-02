Nothing показала превосходство грядущих Phone (3a) и (3a) Pro над iPhone 16 Pro Max по части возможностей камеры

Nothing сегодня официально подтвердила дату анонса смартфонов серии Phone (3a). Уже 4 марта компания представит сразу два устройства — Phone (3a) и Phone (3a) Pro. Помимо даты запуска, Nothing раскрыла некоторые ключевые характеристики и заинтриговала фанатов снимком необычного блока камер, вероятно, принадлежащего модели Pro. В опубликованном тизерном видео Nothing не постеснялась выбрать в соперники для своей новинки Apple iPhone 16 Pro Max.

Из прежних утечек известно, что оба смартфона серии Nothing Phone (3a) будут построены на чипсете Snapdragon 7s Gen 3, получат 6,72-дюймовые AMOLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц, защиту от пыли и брызг по стандарту IP64, а также аккумуляторы ёмкостью 5000 мА·ч.

Теперь компания рассказала, что основной блок камер Nothing Phone (3a) Pro будет включать 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный модуль с перископическим телеобъективом, 3-кратным оптическим зумом, 60-кратным цифровым зумом и эквивалентным фокусным расстоянием 70 мм, а также 8-мегапиксельную широкоугольную камеру. Фронтальная камера получит 50-мегапиксельный сенсор. Предполагается, что Nothing Phone (3a) вместо перископического объектива будет оснащён обычным телеобъективом с 2-кратным зумом.

Производитель сообщил, что серия смартфонов Phone (3a) получит усовершенствованное программное обеспечение для оптимизации фотографий TrueLens Engine 3.0 с распознаванием сцен на основе ИИ для получения, по словам производителя, «профессиональных, реалистичных» результатов.

Nothing подчеркнула, что все четыре камеры на будущих устройствах Nothing Phone (3a) поддерживают Ultra HDR, кроме того основная и фронтальная камеры обеспечивают съёмку видео с разрешением 4K со «стабильными кадрами и ночным улучшением».