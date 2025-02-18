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Инсайдер раскрыл количество предзаказов Assassin’s Creed Shadows и дату выхода первых обзоров игры

Псевдоисторический боевик с открытым миром Assassin's Creed Shadows от Ubisoft должен выйти уже 20 марта, но не ждёт ли игру ещё один перенос вслед за двумя предыдущими? На этот вопрос ответили источники издания Insider Gaming.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Как сообщает проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) со ссылкой на разработчиков Assassin's Creed Shadows, внутри Ubisoft не сомневаются в озвученной дате выхода игры.

В разговоре с Хендерсоном несколько сотрудников Ubisoft, работающих над Assassin's Creed Shadows, заявили, что уверены в её готовности к мартовскому релизу. По словам одного из информаторов, игра уже «по сути готова».

Конечно, риск потенциального переноса это окончательно не исключает, однако Ubisoft уже назначила дату снятия эмбарго на публикацию обзоров Assassin’s Creed Shadows — первые рецензии на игру якобы выйдут 18 марта.

Стоит отметить, что об уверенности в выбранной дате релизе руководство Ubisoft говорило и перед прошлым переносом

Стоит отметить, что об уверенности в выбранной дате релиза руководство Ubisoft говорило и перед прошлым переносом

Раскрыл Хендерсон и актуальное количество предзаказов Assassin’s Creed Shadows, которые, согласно недавнему заявлению Ubisoft, находятся на уровне Assassin's Creed Odyssey — второй игры серии по этому показателю.

По данным Хендерсона, Shadows к настоящему моменту предзаказали около 300 тыс. человек, тогда как у Odyssey в день релиза было 400−450 тыс. пользователей. Такими темпами к концу первого месяца продажи новой игры достигнут 3,5 млн копий.

Assassin's Creed Shadows создаётся для PC (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра будет стоить $70 — за предзаказ (недоступен в России) дают сюжетное дополнение Claws of Awaji.

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Теги: assassin's creed shadows, ubisoft quebec, ubisoft, приключенческий экшен
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