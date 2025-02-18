Acer анонсировала скорое повышение цен на ноутбуки, но только в одной стране

Компания Acer объявила о предстоящем повышении цен на ноутбуки в США начиная с марта 2025 года. Причиной стали новые торговые пошлины, введённые администрацией Дональда Трампа (Donald Trump). Ожидается, что другие производители также пересмотрят ценовую политику, поскольку большинство ноутбуков собирается в Китае и подпадает под действие этих пошлин.

Несмотря на то, что многие экономисты прогнозировали рост цен на большинство готовых товаров, отдельные компании не спешили уточнять, насколько именно вырастут цены. Однако, как сообщает PCWorld, генеральный директор Acer Джейсон Чен (Jason Chen) в недавнем интервью изданию The Telegraph назвал более точную цифру — розничные цены на ноутбуки в США увеличатся на 10 %.

Пошлины, введённые Трампом на товары из Китая, стали дополнением к уже существующим тарифам. При этом подорожание может затронуть не только продукцию Acer, но и другие бренды, включая Lenovo, Dell, Apple, Asus и HP, которые также собирают технику в Китае. Потребители в США увидят более высокие цены на ноутбуки Acer, начиная с марта текущего года.

Напомним, ранее администрация Трампа предупреждала о введении дополнительных сборов на товары и сырьё от ключевых торговых партнёров США, включая Канаду, Мексику и Тайвань, где находится штаб-квартира Acer. По словам Чена, одним из возможных решений может стать перенос производственных мощностей за пределы Китая, как это уже сделала компания ASRock. Однако перенос сборки в США маловероятен из-за высоких затрат на труд и материалы, что сделает производство нерентабельным.

Дополнительные сложности создаёт и тот факт, что администрация Трампа также ввела целевые тарифы на важные импортные материалы, такие как сталь и алюминий. Это увеличивает затраты не только в сфере электроники, но и в автомобильной промышленности.

Эксперты предупреждают, что американским потребителям придётся привыкать к росту цен на компьютеры и другую электронику. Как отмечает Ассоциация потребительских технологий (Consumer Technology Association, CTA), если политика Трампа сохранится, подорожание может продолжаться на протяжении всего его четырёхлетнего президентского срока.