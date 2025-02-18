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Epic Games засудила киберспортсмена-читера по Fortnite, отняла его призовые, навечно забанила и заставила перед всеми извиниться

Читерство в принципе и на киберспортивных турнирах в частности до добра не доводит. На собственном примере это показал профессиональный игрок в Fortnite по имени Морган Бамфорд (Morgan Bamford), более известный как RepulseGod.

Источник изображения: Fortnite (rycroosis)

Источник изображения: Fortnite (rycroosis)

Чтобы пробиться в финал чемпионата мира по Fortnite (FNCS) в 2023 году, Бамфорд передал свой аккаунт третьим лицам, однако за день до начала решающих матчей игрока вместе с партнёром под ником Jace дисквалифицировали.

В наказание за содеянное Epic Games подала на Бамфорда в суд, навсегда запретила ему участвовать в турнирах по Fortnite и пожертвовала его незаслуженно заработанные призовые на благотворительность.

Источник изображения: Reddit (Ikcatcher)

Источник изображения: Reddit (Ikcatcher)

По всей, видимости, Epic Games также заставила Бамфорда публично извиниться за случившееся. Смелости сделать это лично читеру не хватило, поэтому он ограничился 15-секундным текстовым видео.

«Читерство на турнирах портит удовольствие игрокам, заслужившим своё место в соревновании. Я приношу извинения сообществу Fortnite за свои действия. Больше я никогда не буду жульничать в Fortnite», — заявил RepulseGod.

RepulseGod выступал на профессиональной сцене Fortnite с 2019 года, одержал несколько побед в турнирах двоек и троек, а также занял второе место в финале FNCS Invitational 2020 (Океания).

Игроки остались в восторге от действий Epic Games. «Если бы только все игровые разработчики подавали на своих читеров в суд и публично их осуждали, мы бы очистили эту индустрию за полгода», — считает блогер Род Бреслау (Rod Breslau).

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Теги: fortnite, epic games, шутер
fortnite, epic games, шутер
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