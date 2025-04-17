«Яндекс» выкупил права на платформу для игрового облачного сервиса «Плюс Гейминг»

Интернет-холдинг «Яндекс» продолжает совершенствовать свой игровой облачный сервис «Плюс Гейминг», с прошлой весны находящийся на стадии закрытого бета-тестирования.

Портал CNews со ссылкой на представителя компании сообщает, что «Яндекс» приобрёл права на версию платформы, созданную стартапом Drova в партнёрстве с разработчиком решений для построения облачной инфраструктуры ITKey.

Речь идёт о специальной версии программного обеспечения, которая задействована в инфраструктуре «Плюс Гейминга». В рамках соглашения «Яндекс» получил права на использование, доработку и развитие платформы в своих игровых проектах.

Как уточняет CNews, одновременно с этим ITKey и Drova продолжат владеть базовой версией платформы и обслуживать как российских клиентов, так и пользователей в остальном мире.

На данном этапе «Плюс Гейминг» позволяет запускать более 170 популярных игр из Steam, Epic Games Store и лаунчера Lesta Games, включая новые релизы (Split Fiction, Monster Hunter Wilds, Kingdom Come: Deliverance 2 и другие).

В бесплатные игры может играть любой пользователь сервиса, а для доступа к платным проектам необходимо сначала купить их в Steam или EGS и связать эту учётную запись с «Плюс Геймингом».

Для комфортной игры в «Плюс Гейминге» нужен стабильный интернет со скоростью не ниже 30 Мбит/с и браузер на базе Chromium («Яндекс Браузер», Google Chrome, Microsoft Edge). Сервис доступен на Windows, macOS, Linux и ChromeOS.