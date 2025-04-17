Сегодня 20 апреля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Облачные игровые платформы «Яндекс» выкупил права на платформу для ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Яндекс» выкупил права на платформу для игрового облачного сервиса «Плюс Гейминг»

Интернет-холдинг «Яндекс» продолжает совершенствовать свой игровой облачный сервис «Плюс Гейминг», с прошлой весны находящийся на стадии закрытого бета-тестирования.

Источник изображений: «Яндекс»

Источник изображений: «Яндекс»

Портал CNews со ссылкой на представителя компании сообщает, что «Яндекс» приобрёл права на версию платформы, созданную стартапом Drova в партнёрстве с разработчиком решений для построения облачной инфраструктуры ITKey.

Речь идёт о специальной версии программного обеспечения, которая задействована в инфраструктуре «Плюс Гейминга». В рамках соглашения «Яндекс» получил права на использование, доработку и развитие платформы в своих игровых проектах.

Как уточняет CNews, одновременно с этим ITKey и Drova продолжат владеть базовой версией платформы и обслуживать как российских клиентов, так и пользователей в остальном мире.

На данном этапе «Плюс Гейминг» позволяет запускать более 170 популярных игр из Steam, Epic Games Store и лаунчера Lesta Games, включая новые релизы (Split Fiction, Monster Hunter Wilds, Kingdom Come: Deliverance 2 и другие).

В бесплатные игры может играть любой пользователь сервиса, а для доступа к платным проектам необходимо сначала купить их в Steam или EGS и связать эту учётную запись с «Плюс Геймингом».

Для комфортной игры в «Плюс Гейминге» нужен стабильный интернет со скоростью не ниже 30 Мбит/с и браузер на базе Chromium («Яндекс Браузер», Google Chrome, Microsoft Edge). Сервис доступен на Windows, macOS, Linux и ChromeOS.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Новые герои, новые вселенные, новое место»: первые подробности возрождённых «Игромир» и Comic Сon
«Яндекс» возродит «Игромир» и российский Comic Сon — их не проводили с 2019 года
«Невозможно поиграть в "Смуту"»: депутат Госдумы оценил сервис МТС Fog Play для облачного гейминга
«С каждым трейлером хочется поиграть всё больше и больше»: тизер новой фракции из Heroes of Might & Magic: Olden Era заинтриговал фанатов
«Я так долго об этом мечтал»: моддер добавил в Dark Souls Remastered бесшовный кооператив на шестерых
В открытый доступ попали первые скриншоты The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — официального ремейка культовой RPG от Bethesda
Теги: плюс гейминг, яндекс
плюс гейминг, яндекс
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Linux — это дорого и сложно: AWS и Google Cloud заявили, что вырваться из экосистемы Microsoft невероятно трудно
Microsoft лишит старые версии Windows 11 ключевой функции безопасности
Поумневшие ИИ-модели OpenAI o3 и o4-mini проявили повышенную склонность к галлюцинациям
Doogee представила тонкие смартфоны с проекторами и другие новинки на выставке Global Sources в Гонконге
8 Гбайт для GeForce RTX 5060 Ti не хватает: урезанная карта провалилась в тестах, но не везде
Новая статья: Blue Prince — особняк желаний. Рецензия 10 ч.
Новая статья: Gamesblender № 722: народные GeForce 50, подорожание консолей и ролевая свобода в The Outer Worlds 2 11 ч.
За срыв импортозамещения КИИ будут наказывать рублём, в том числе коммерческие компании 11 ч.
Свежий драйвер Nvidia ускорил видеокарты в синтетических тестах, но проблемы со стабильностью остались 17 ч.
«Копидел» поможет в клонировании и массовом развёртывании ОС «Альт» 19 ч.
EA показала суровую тактическую стратегию Star Wars Zero Company от ветеранов XCOM — первый трейлер и подробности 22 ч.
Новая статья: South of Midnight — соткана по лекалам. Рецензия 19-04 00:02
Вежливость — это дорого: OpenAI тратит миллионы долларов на «спасибо» и «пожалуйста» в ChatGPT 18-04 23:06
Спустя восемь лет «беты» Escape from Tarkov взяла курс на версию 1.0 — план обновлений игры на 2025 год 18-04 21:59
ChatGPT научился использовать воспоминания о пользователе для персонализации веб-поиска 18-04 21:37
Huawei Ascend 920 станет для китайских разработчиков альтернативой ушедшим ускорителям Nvidia H20 2 ч.
Бизнес Intel серьёзно пострадает от торговой войны с Китаем 2 ч.
Atos теряет выручку на всех ключевых рынках 11 ч.
У земных лишайников обнаружился потенциал для выживания на Марсе 15 ч.
Nvidia, AMD и другие американские чипмейкеры опасаются, что проиграют Huawei из-за антикитайских санкций США 17 ч.
QNAP выпустила хранилище ES1686dc R2 на 16 SAS-накопителей 19 ч.
Беспилотные автомобили выйдут на российские дороги общего пользования к 2027 году 19 ч.
Tesla без объяснения причин отложила запуск производства доступной версии Model Y 19 ч.
Китайские передовые спутники связи и дальнего зондирования Земли теперь предлагают оптом и в розницу 19 ч.
Багамы отозвали разрешение на посадку ракет SpaceX Falcon 9 у своих берегов 20 ч.