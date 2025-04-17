Tesla ответит в суде за махинации с показаниями одометров для ускоренного истечения гарантии

Против Tesla подан судебный иск с обвинениями, что автопроизводитель фальсифицирует показания одометра, чтобы увеличить свой доход от ремонта: избежать выполнения гарантийных обязательств и заставить клиентов приобретать продление гарантии раньше времени.

В декабре 2022 года Найри Хинтон (Nyree Hinton) купил Tesla Model Y 2020 года — пробег машины показывал 36 772 мили (59 179 км), а значит, на машину распространялась гарантия в 50 000 миль (80 467 км). В течение нескольких месяцев после покупки финансовому аналитику из Калифорнии пришлось пять раз заехать в ремонтную мастерскую, чтобы устранить связанную с подвеской проблему, которая повторялась. После пятого посещения сервиса Хинтон обратил внимание, что машина стала показывать больший пробег при тех же поездках: с 14 декабря 2022 по 6 февраля 2023 года он в среднем проезжал 55,54 мили (89,38 км) в день, но с 26 марта по 28 июня 2023 года одометр стал показывать при том же маршруте 72,53 мили (116,73 км). Предыдущие машины автовладельца преодолевали в среднем 6086 миль (9794 км) за полгода, а Model Y показала 13 228 миль (21 288 км) или на 117 % больше.

К июлю пробег на одометре преодолел отметку в 50 000 миль. Затем Хинтон узнал, что Tesla отозвала автомобили из-за проблемы с подвеской, которая влияла и на его экземпляр. В шестой раз он пришёл в мастерскую в январе 2024 года, и ему сказали, что за работу придётся заплатить, поскольку гарантия истекла, и под программу отзыва он не попал. От ремонта автовладелец отказался. В октябре подвеска окончательно отвалилась от машины, её пришлось отбуксировать в сервис, где за ремонт выставили ценник в $10 000. Представитель компании сказал, что все ремонтные работы покрываются годовой гарантией — подвеску можно было отремонтировать бесплатно ещё в январе.

В иске к Tesla говорится, что вместо механических или электронных систем для измерения пройденного расстояния в электромобилях применяются «прогностические алгоритмы, показатели потребления энергии и коэффициенты поведения водителя, которые манипулируют фактическим пройденным машинами Tesla пробегом и искажают его». В результате гарантия истекает раньше, чем должна. Хинтон просит придать своему иску статус коллективного, чтобы к нему могли подключиться другие владельцы машин марки. Он не единственный обладатель Tesla, обративший внимание на эту проблему: некий пользователь Reddit рассказал, что его поездка на 70 миль (113 км) отобразилась как 90 миль (145 км); а пользователь на форуме Tesla рассказал, что путешествие на 112 мили (180 км) отобразилось как 188 миль (303 км).