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Synology ограничит работоспособность несертифицированных HDD в своих NAS

Synology ограничила использование несертифицированных жёстких дисков в своих новейших сетевых хранилищах (NAS) серии Plus, объяснив это заботой о пользователях. Работать с несертифицированными HDD новые хранилища будут, однако некоторые функции в этом случае окажутся недоступны. Об этом компания сообщила в немецкоязычном разделе на своём сайте.

Источник изображения: synology.com

Источник изображения: synology.com

Свою инициативу производитель объяснил заботой о пользователях — это должно обеспечить «безопасность, надёжность и производительность». Себе же компания оставила прибыль от роста продаж жёстких дисков — при этом сама она их производителем не является, а закупает HDD у других и ставит собственный бренд.

Пользователей, которые решат использовать диски по своему выбору с Synology NAS серии Plus, будут ждать некоторые ограничения на набор доступных функций. В частности, это будут ограничения на создание пулов, на дублирование данных на уровне тома, на анализ срока службы и автоматическое обновление ПО; кроме того, для таких пользователей будет ограничена поддержка со стороны производителя.

Нововведение коснётся моделей Synology NAS Plus, которые выйдут в 2025 году: полный спектр функций и поддержки компания предложит только тем, кто использует либо диски марки Synology, либо диски других брендов, но сертифицированные в соответствии со спецификациями Synology. К последним относятся популярные накопители для NAS от Seagate, Toshiba и Western Digital, например Seagate IronWolf и WD Red Plus (с полным списком можно ознакомиться здесь). Для NAS, выпущенных до 2024 года включительно за вычетом серии XS Plus и стоечных моделей, ничего не изменится; ограничений не будет также при миграции жёстких дисков с существующих Synology NAS на новую модель серии Plus.

Продукты Synology NAS серии Plus ориентированы на домашних пользователей, а также на малый и средний бизнес — едва ли эти клиенты будут рады переплачивать за диски, чтобы иметь доступ к полному набору функций. Возможно, это решение повлияет на продажи компании.

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Теги: synology, nas, жёсткий диск
synology, nas, жёсткий диск
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