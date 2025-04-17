Archer Aviation запустит летающую электромаршрутку между Манхэттеном и ближайшими аэропортами

Archer Aviation совместно с United Airlines запустят службу воздушного такси в Нью-Йорке, которая свяжет Манхэттен с крупными аэропортами и региональными хабами с помощью быстрых маршрутов продолжительностью от 5 до 15 минут. Полёты будут осуществляться полностью электрическим самолётом Midnight с уже существующих в Нью-Йорке вертолётных площадок. Этот электролёт под управлением одного пилота может с комфортом перевозить четырёх пассажиров.

Планируется, что пассажиры смогут бронировать поездки на воздушном такси в качестве дополнения к билетам на авиарейсы, однако стоимость перелёта из Манхэттена в аэропорт пока не определена. Для сравнения: полёт из Манхэттена в аэропорт имени Джона Кеннеди на вертолёте Blade обходится в $265 за одного пассажира.

Сроки запуска сервиса воздушного такси в Нью-Йорке пока не называются. Перед запуском Archer необходимо получить сертификат типа для своего воздушного такси Midnight, чтобы подтвердить соответствие электролёта всем стандартам конструкции и безопасности Федерального управления гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA). На сегодняшний день компания уже получила сертификацию по частям 135 и 145 в отношении услуг по запросу и специализированного ремонта.

Midnight — это электрический самолёт вертикального взлёта и посадки (Electric Vertical Takeoff and Landing, eVTOL), рассчитанный на пилота и четырёх пассажиров.

Максимальная дальность полёта составляет около 160 км, однако предпочтительным режимом эксплуатации являются перелёты на расстояния 30–80 км с минимальным временем зарядки между ними. Максимальная скорость электролёта — 241 км/ч.

Поворотные винты позволяют Midnight взлетать и приземляться вертикально, как вертолёт, а затем переходить в горизонтальный полёт, подобно самолёту.

Archer Aviation громко заявила о себе весной 2020 года, переманив ключевых специалистов из Wisk (ранее Kitty Hawk) и проекта Airbus Vahana. Wisk даже подавала иск о краже коммерческой тайны, который был окончательно урегулирован лишь в конце прошлого года.

На сегодняшний день у компании есть заказ на $1 млрд от United Airlines и партнёрское соглашение о массовом производстве электрических самолётов с мировым автопроизводителем Stellantis. Archer начала поставки 100 своих футуристических аэротакси в Японию в рамках сделки стоимостью $500 млн.

Недавно Archer заявила, что её электролёт будет использоваться в коммерческих целях в Лос-Анджелесе на Олимпийских играх 2028 года. Компания также уделяет много внимания оборонной сфере, планируя создать военный самолёт следующего поколения для Anduril Industries.

Помимо Archer Aviation, такие компании, как Joby Aviation, Volocopter и Beta Technologies, заявили, что находятся на пороге запуска услуг воздушного такси с прицелом на дальнейшее масштабирование услуг по всему миру. В то же время, некоторые игроки уже сошли с дистанции — например, немецкая компания Lilium недавно заявила о прекращении деятельности двух своих дочерних компаний.