Продажи легендарного симулятора колонии дварфов Dwarf Fortress в Steam превысили 1 миллион копий

Издательство Kitfox Games поделилось информацией о новых успехах доступной в Steam платной версии легендарного симулятора колонии дварфов Dwarf Fortress от разработчиков из коллектива Bay 12 Games.

Напомним, классическая версия Dwarf Fortress годами была (и остаётся) доступна бесплатно на официальном сайте Bay 12 Games, а платная (с пиксельной графикой вместо ASCII) появилась в Steam и itch.io в декабре 2022-го.

За первые же сутки продажи Dwarf Fortress в Steam превысили 160 тыс. копий, ещё через пять дней достигли 300 тыс., к февралю 2023-го добрались до 600 тыс., а по состоянию на март 2024-го составили 800 тыс. единиц.

Как стало известно, к середине апреля 2025 года Steam-версия Dwarf Fortress продалась в количестве свыше 1 млн копий. Публикацию о новом достижении игры в Kitfox Games сопроводили тематической иллюстрацией (прикреплена выше).

«Каждая копия дарит жизнь бесчисленному количеству дварфов, крепостей и уникальных миров. Спасибо всем, кто поддерживал нас! Продолжайте делиться своими историями и начинайте копать!» — призывают в Kitfox Games.

Dwarf Fortress создаётся братьями Заком (Zach Adams) и Тарном Адамсами (Tarn Adams) с 2002 года и продолжает дорабатываться до сих пор: в январе из «беты» вышел приключенческий режим игры.

Пользователям предстоит построить колонию дварфов и помочь её обитателям выжить. Dwarf Fortress погружает игроков в «глубочайшую и самую проработанную симуляцию мира из когда-либо созданных».