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Продажи легендарного симулятора колонии дварфов Dwarf Fortress в Steam превысили 1 миллион копий

Издательство Kitfox Games поделилось информацией о новых успехах доступной в Steam платной версии легендарного симулятора колонии дварфов Dwarf Fortress от разработчиков из коллектива Bay 12 Games.

Источник изображения: Kitfox Games

Источник изображения: Kitfox Games

Напомним, классическая версия Dwarf Fortress годами была (и остаётся) доступна бесплатно на официальном сайте Bay 12 Games, а платная (с пиксельной графикой вместо ASCII) появилась в Steam и itch.io в декабре 2022-го.

За первые же сутки продажи Dwarf Fortress в Steam превысили 160 тыс. копий, ещё через пять дней достигли 300 тыс., к февралю 2023-го добрались до 600 тыс., а по состоянию на март 2024-го составили 800 тыс. единиц.

Источник изображения: Kitfox Games

Источник изображения: Kitfox Games

Как стало известно, к середине апреля 2025 года Steam-версия Dwarf Fortress продалась в количестве свыше 1 млн копий. Публикацию о новом достижении игры в Kitfox Games сопроводили тематической иллюстрацией (прикреплена выше).

«Каждая копия дарит жизнь бесчисленному количеству дварфов, крепостей и уникальных миров. Спасибо всем, кто поддерживал нас! Продолжайте делиться своими историями и начинайте копать!» — призывают в Kitfox Games.

Источник изображения: X (Annie Forsman-Adams)

Источник изображения: X (Annie Forsman-Adams)

Dwarf Fortress создаётся братьями Заком (Zach Adams) и Тарном Адамсами (Tarn Adams) с 2002 года и продолжает дорабатываться до сих пор: в январе из «беты» вышел приключенческий режим игры.

Пользователям предстоит построить колонию дварфов и помочь её обитателям выжить. Dwarf Fortress погружает игроков в «глубочайшую и самую проработанную симуляцию мира из когда-либо созданных».

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Теги: dwarf fortress, bay 12 games, kitfox games, симулятор, стратегия, продажи игр
dwarf fortress, bay 12 games, kitfox games, симулятор, стратегия, продажи игр
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