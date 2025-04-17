Google официально признана монополистом в интернет-рекламе

Министерство юстиции США выиграло судебный процесс против Google по обвинению в монопольном положении в сфере рекламных технологий. Суд постановил, что Google «умышленно участвовала в серии антиконкурентных действий», а антиконкурентная практика технологического гиганта нанесла «существенный вред» клиентам и пользователям.

Суд признал Google ответственной в соответствии с разделами 1 и 2 «Закона Шермана». По мнению суда, «истцы доказали, что Google сознательно прибегала к серии антиконкурентных действий, чтобы получить и сохранить монопольную власть на рынках площадок размещения рекламы и рекламных бирж для открытого веб-пространства». «Более десяти лет Google связывала свою рекламную платформу для издателей с рекламной биржей с помощью договорных условий и технологической интеграции, что позволило компании установить и поддерживать монополию на этих двух рынках», — отметил суд.

Министерство юстиции утверждало, что Google незаконно монополизировала три сферы рекламных технологий: рынок рекламных инструментов для владельцев сайтов, платформу для рекламодателей и рекламные биржи, которые облегчают транзакции. В результате Google получала монопольную прибыль за счёт издателей и рекламодателей, которые находились в зависимом положении из-за отсутствия реальных альтернатив.

По мнению юристов Google, обвинения Министерства юстиции были надуманными и оторванными от реальности. Google утверждала, что её инструменты помогают издателям и рекламодателям зарабатывать деньги, а наличие таких инструментов в разных сферах, наоборот, обеспечивает максимальное удобство для потребителей. Юристы Google утверждали, что у компании есть законные деловые причины для своих действий, а правительство просто хочет диктовать Google, как вести бизнес.

Дополнительным подтверждением позиции Министерства юстиции, по мнению суда, стала неспособность Google предоставить суду внутренние коммуникации, из-за того, что внутреннее приложение для обмена сообщениями якобы «удаляло записи чатов между сотрудниками».

Сегодняшнее решение суда было принято в преддверии ещё одного судебного разбирательства между Google и Министерством юстиции о монополии технологического гиганта на поиск. В случае проигрыша компания может быть подвергнута принудительному разделению.