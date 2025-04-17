Epic Games Store устроил на PC, Android и iOS раздачу очаровательного приключения Botanicula от создателей Samorost

В цифровом магазине Epic Games Store стартовала новая раздача — пользователям сервиса дарят приключенческую игру Botanicula от Amanita Design (Machinarium, трилогия Samorost) и бонусы для кликера Firestone: Online Idle RPG.

Игрокам Botanicula достанется роль пяти маленьких существ — обитателей гигантского дерева, подвергнувшегося нашествию паразитов. Герои отправляются в путешествие по своей родине, чтобы спасти последнее оставшееся семя.

Botanicula предлагает наполненное юмором путешествие, умиротворяющий геймплей, полные секретов и бонусов более 150 локаций, мелодии и звуковые эффекты от чешского альт-рок-дуэта DVA, а также перевод на русский.

Раздача Botanicula проходит в Epic Games Store как на ПК, так и на мобильных устройствах (на Android по всему миру, на iOS только в Евросоюзе). Для активации бесплатной копии надо перейти на страницу игры и нажать на кнопку «Получить».

Что касается Firestone: Online Idle RPG, то в рамках раздачи геймеры могут получить бонусные предметы на сумму свыше $100. Чтобы воспользоваться предложением, нужно установить игру и выполнить вход с аккаунтом EGS.

Раздача Botanicula и бонусного контента (полный его список см. здесь) для Firestone: Online Idle RPG в Epic Games Store продлится ровно неделю и завершится 24 апреля в 18:00 по московскому времени.

Также стало известно, что с 24 апреля по 1 мая в Epic Games Store пройдёт раздача ещё одной игры от Amanita Design — вышедшего в 2018 году необычного комедийного приключения Chuchel.