Сегодня 20 апреля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Ubisoft случайно устроила утечку сюжетно...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Ubisoft случайно устроила утечку сюжетного дополнения A Pirate's Fortune к Star Wars Outlaws — новый трейлер и дата выхода

Французский издатель и разработчик Ubisoft планировал представить сюжетное дополнение A Pirate's Fortune к своему приключенческому экшену с открытым миром Star Wars Outlaws лишь завтра, но что-то пошло не так.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Участники форума ResetEra обратили внимание, что Ubisoft раньше времени загрузила сюжетный трейлер A Pirate's Fortune на YouTube. Видео быстро скрыли, но пользователи успели сохранить копии.

Помимо новых кадров из дополнения, минутный трейлер A Pirate's Fortune (см. видео ниже) содержит и точную дату выхода аддона — расширение поступит в продажу в следующем месяце, 15 мая.

A Pirate's Fortune отправит Кей и Никса на поиски сокровищ в гробнице системы Хепи (Khepi) вместе с легендарным пиратом Хондо Онакой (Hondo Ohnaka). Игрокам предстоит столкнуться со Стингер Таш (Stinger Tash) и её рейдерами.

В описании опубликованного трейлера также упоминалось, что вместе с A Pirate's Fortune пользователи Star Wars Outlaws получат бесплатный косметический контент по мотивам сериала «Звёздные войны: Опорная команда» (Star Wars: Skeleton Crew).

Официальная презентация прикреплённого выше сюжетного трейлера и даты выхода Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune должна пройти завтра, 18 апреля, в рамках японского фестиваля Star Wars Celebration.

Star Wars Outlaws вышла 30 августа 2024 года на PC (Ubisoft Connect, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а в ноябре добралась до Steam. Игра заслужила 75−76 % от критиков и разочаровала Ubisoft продажами.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Премьера аддона A Pirate’s Fortune, дата выхода на Switch 2 и бесплатное демо: Ubisoft разразилась новостями о Star Wars Outlaws
Electronic Arts анонсировала Star Wars Zero Company — тактическую стратегию по «Звёздным войнам» от бывших разработчиков XCOM
Масштабное дополнение к Katana Zero вернулось из небытия с новым трейлером — оно всё ещё бесплатное и почти готово
Сюжетное дополнение к Hogwarts Legacy стало жертвой реструктуризации Warner Bros. Games
«С каждым трейлером хочется поиграть всё больше и больше»: тизер новой фракции из Heroes of Might & Magic: Olden Era заинтриговал фанатов
«Я так долго об этом мечтал»: моддер добавил в Dark Souls Remastered бесшовный кооператив на шестерых
Теги: star wars outlaws, massive entertainment, ubisoft, приключенческий экшен
star wars outlaws, massive entertainment, ubisoft, приключенческий экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Linux — это дорого и сложно: AWS и Google Cloud заявили, что вырваться из экосистемы Microsoft невероятно трудно
Microsoft лишит старые версии Windows 11 ключевой функции безопасности
Поумневшие ИИ-модели OpenAI o3 и o4-mini проявили повышенную склонность к галлюцинациям
8 Гбайт для GeForce RTX 5060 Ti не хватает: урезанная карта провалилась в тестах, но не везде
Nvidia, AMD и другие американские чипмейкеры опасаются, что проиграют Huawei из-за антикитайских санкций США
Новая статья: Blue Prince — особняк желаний. Рецензия 10 ч.
Новая статья: Gamesblender № 722: народные GeForce 50, подорожание консолей и ролевая свобода в The Outer Worlds 2 11 ч.
За срыв импортозамещения КИИ будут наказывать рублём, в том числе коммерческие компании 11 ч.
Свежий драйвер Nvidia ускорил видеокарты в синтетических тестах, но проблемы со стабильностью остались 17 ч.
«Копидел» поможет в клонировании и массовом развёртывании ОС «Альт» 19 ч.
EA показала суровую тактическую стратегию Star Wars Zero Company от ветеранов XCOM — первый трейлер и подробности 22 ч.
Новая статья: South of Midnight — соткана по лекалам. Рецензия 19-04 00:02
Вежливость — это дорого: OpenAI тратит миллионы долларов на «спасибо» и «пожалуйста» в ChatGPT 18-04 23:06
Спустя восемь лет «беты» Escape from Tarkov взяла курс на версию 1.0 — план обновлений игры на 2025 год 18-04 21:59
ChatGPT научился использовать воспоминания о пользователе для персонализации веб-поиска 18-04 21:37
Huawei Ascend 920 станет для китайских разработчиков альтернативой ушедшим ускорителям Nvidia H20 2 ч.
Бизнес Intel серьёзно пострадает от торговой войны с Китаем 3 ч.
Atos теряет выручку на всех ключевых рынках 11 ч.
У земных лишайников обнаружился потенциал для выживания на Марсе 16 ч.
QNAP выпустила хранилище ES1686dc R2 на 16 SAS-накопителей 19 ч.
Беспилотные автомобили выйдут на российские дороги общего пользования к 2027 году 19 ч.
Tesla без объяснения причин отложила запуск производства доступной версии Model Y 19 ч.
Китайские передовые спутники связи и дальнего зондирования Земли теперь предлагают оптом и в розницу 19 ч.
Багамы отозвали разрешение на посадку ракет SpaceX Falcon 9 у своих берегов 21 ч.
В Пекине прошёл первый в мире полумарафон с участием людей и роботов 21 ч.