Ubisoft случайно устроила утечку сюжетного дополнения A Pirate's Fortune к Star Wars Outlaws — новый трейлер и дата выхода

Французский издатель и разработчик Ubisoft планировал представить сюжетное дополнение A Pirate's Fortune к своему приключенческому экшену с открытым миром Star Wars Outlaws лишь завтра, но что-то пошло не так.

Участники форума ResetEra обратили внимание, что Ubisoft раньше времени загрузила сюжетный трейлер A Pirate's Fortune на YouTube. Видео быстро скрыли, но пользователи успели сохранить копии.

Помимо новых кадров из дополнения, минутный трейлер A Pirate's Fortune (см. видео ниже) содержит и точную дату выхода аддона — расширение поступит в продажу в следующем месяце, 15 мая.

A Pirate's Fortune отправит Кей и Никса на поиски сокровищ в гробнице системы Хепи (Khepi) вместе с легендарным пиратом Хондо Онакой (Hondo Ohnaka). Игрокам предстоит столкнуться со Стингер Таш (Stinger Tash) и её рейдерами.

В описании опубликованного трейлера также упоминалось, что вместе с A Pirate's Fortune пользователи Star Wars Outlaws получат бесплатный косметический контент по мотивам сериала «Звёздные войны: Опорная команда» (Star Wars: Skeleton Crew).

Официальная презентация прикреплённого выше сюжетного трейлера и даты выхода Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune должна пройти завтра, 18 апреля, в рамках японского фестиваля Star Wars Celebration.

Star Wars Outlaws вышла 30 августа 2024 года на PC (Ubisoft Connect, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а в ноябре добралась до Steam. Игра заслужила 75−76 % от критиков и разочаровала Ubisoft продажами.