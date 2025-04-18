Конкурент Neuralink получил разрешение на длительные клинические испытания своего мозгового импланта

Основанная четыре года назад компания Precision Neuroscience вчера объявила о получении разрешения на более длительные клинические испытания своего ключевого компонента так называемого нейроинтерфейса, позволяющего интерпретировать генерируемые головным мозгом человека сигналы для борьбы с последствиями разного рода параличей.

Как поясняет CNBC, до сих пор Precision Neuroscience приходилось довольствоваться практическими испытаниями своего нейроинтерфейса на протяжении от нескольких десятков минут до нескольких часов, во время проведения сопутствующих хирургических манипуляций на мозге пациентов. Оставлять элемент в контакте с корой мозга на более длительный период мешало отсутствие одобрения со стороны американских регуляторов, но на этой неделе стартап получил соответствующее разрешение ведомства FDA на проведение клинических испытаний продолжительностью до 30 дней. До сих пор в более коротких экспериментах успели принять участие 37 пациентов.

Полноценно работать в таких условиях рассматриваемый нейроинтерфейс пока не сможет, но разработчики хотя бы смогут более подробно заняться декодированием получаемых через элемент сигналов с целью их дальнейшей интерпретации в полезные команды. Непосредственно разрешённый к клиническим испытаниям элемент нейроинтерфейса представляет собой набор из 1024 электродов на тончайшей плёночной подложке, которая крепится на кору головного мозга. Имеется возможность двунаправленной передачи сигналов, поскольку электроды способны стимулировать контактирующие с ними области коры головного мозга. Наложение плёночного элемента на ткани головного мозга никак им не вредит, по словам разработчиков. В конечном итоге Precision Neuroscience надеется при помощи данного нейроинтерфейса побороть такие недуги, как паралич конечностей и потеря речи. Обмен данными с компьютером в готовом варианте будет происходить по беспроводному интерфейсу.