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Intel назначила нового технического директора, который также будет отвечать за ИИ

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), который вступил в должность в прошлом квартале, недавно назначил нового технического директора, которым стал Сачин Катти (Sachin Katti), ранее руководивший телекоммуникационным бизнесом компании. Одновременно он будет отвечать за направление искусственного интеллекта.

Источник изображения: Intel

Сачин Катти. Источник изображения: Intel

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку Intel. Преобразования, начатые Лип-Бу Таном, также перевели в прямое подчинение ему подразделения, которые занимались решениями для центров обработки данных и ускорителями вычислений, а также компонентов для ПК. По всей видимости, новый глава Intel намерен строже контролировать те направления бизнеса, которые остаются для компании либо проблемными, либо недостаточно активно развивающимися.

Ранее данные направления курировала Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), но она продолжит руководить продуктовым бизнесом Intel, одновременно получая новые обязанности и полномочия. В своём обращении к подчинённым глава Intel подчеркнул, что «хочет работать, засучив рукава, с командами инженеров и разработчиков продуктов, чтобы понять, что именно необходимо для усиления наших решений». О новых задачах, которые будут поставлены перед Мишель Джонстон Холтхаус, глава компании пообещал поведать позже.

Новому техническому директору Сачину Катти предстоит сформировать стратегию Intel в сфере разработки продуктов для систем искусственного интеллекта. В январе предыдущее руководство Intel поняло, что ускорители семейства Falcon Shores к выходу на рынок не готовы. Помимо собственных разработок в данной сфере, Катти будет руководить взаимодействием со сторонними разработчиками и стартапами. Занимавший до недавних пор пост технического директора Грег Лавендер (Greg Lavender) покинет Intel в связи с назначением на эту должность Сачина Катти. Последний продолжает числиться профессором в Стэнфордском университете.

Вакантной остаётся должность руководителя Intel по связям с правительственными структурами. До ноября прошлого года её занимал Брюс Эндрюс (Bruce Andrews), но после президентских выборов в США он покинул компанию. Лип-Бу Тан также в управленческом смысле приблизил к себе трёх руководителей Intel рангом пониже: Роба Брюкнера (Rob Bruckner), Майка Хёрли (Mike Hurley) и Лизу Пирс (Lisa Pearce). Данные изменения, по мнению руководителя корпорации, позволят усилить акцент Intel на инженерных решениях и выделить те аспекты, которые помогут компании конкурировать и побеждать.

В целом, Тан настроен сблизить инженерных специалистов с их руководителями. Прежняя излишне бюрократическая структура приводила к постепенному «удушению инноваций», которые требовались компании для победы на рынке, как образно пояснил глава Intel. Решения принимались слишком долго, на развитие новых идей не давалось достаточного количества свободы или ресурсов. Вся эта бюрократия затрудняла обеспечение эффективности работы компании.

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Теги: intel, генеральный директор, кадры, назначение
intel, генеральный директор, кадры, назначение
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