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Автор Loretta раскрыл дату выхода новой игры — хоррор-стратегии Anoxia Station про погоню за нефтью в недрах умирающей Земли

Российский разработчик Яков Бутузов, известный по играм «Дом Русалок» и Loretta, при поддержке издательства Abylight Studios объявил дату выхода хоррор-стратегии с элементами выживания Anoxia Station.

Источник изображений: Abylight Studios

Источник изображений: Abylight Studios

Напомним, Бутузов начал рассказывать об Anoxia Station ещё несколько лет назад (первоначально игра называлась Hyperborea-12), а о сотрудничестве с Abylight Studios объявил прошлым летом. Релиз ожидался на протяжении 2025 года.

Как стало известно, Anoxia Station поступит в продажу 9 мая текущего года эксклюзивно для сервиса Steam. Анонс сопровождался 40-секундным геймплейным трейлером (ролик прикреплён ниже).

События Anoxia Station развернутся в альтернативном 1988 году. Из-за извержения супервулкана человечество оказалось на грани вымирания и вынуждено полагаться на терранавтов — шахтёров, отправленных в недра планеты добывать нефть.

Игрокам предстоит возглавить подземную горнодобывающую станцию, которая является ключом для выхода к легендарному месторождению. Придётся исследовать глубины Земли, добывать ресурсы и обеспечивать выживание команды.

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Обещают непростые решения, экстремальные условия и «невообразимые опасности», случайно сгенерированные карты, увядающую красоту подземного мира и наводящий ужас звуковой ландшафт.

Anoxia Station создаётся Бутузовым в сотрудничестве с Дарьей Водяной, которая отвечает за художественную составляющую игры. Согласно описанию в Steam, проект будет доступен на пяти языках, включая русский и английский.

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Теги: anoxia station, yakov butuzoff, abylight studios, хоррор, стратегия
anoxia station, yakov butuzoff, abylight studios, хоррор, стратегия
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