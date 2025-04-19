Synology подтвердила, что для флагманских NAS подойдут только избранные жёсткие диски

Компания Synology, популярный производитель NAS, подтвердила и уточнила политику, особенности которой стали достоянием мировой общественности после публикации в немецкоязычном разделе её сайта. Для полной совместимости на устройствах серии Plus, начиная с модельного ряда 2025 года, потребуются жёсткие диски под собственным брендом Synology.

«Для работы в недавно анонсированной серии Plus потребуются диски Synology; планируется обновить список совместимости продуктов — дополнительные диски в системах Synology могут подвергаться тщательному отбору. Обширное тестирование показало, что диски, прошедшие строгий процесс проверки при подключении к системам Synology подвержены меньшему риску отказа и проблем совместимости», — заявили в компании ресурсу Ars Technica.

Установка в такие NAS дисков сторонних производителей, если они не получили одобрение Synology, грозит ограничениями на создание пулов, дублирование данных на уровне тома и функцию анализа срока службы. Аналогичные ограничения уже действуют для моделей XS Plus и стоечных моделей, хотя есть и обходные пути. Компания заявила, что в перспективе введёт «тщательно выверенную процедуру утверждения совместимости дисков» — производители смогут направлять ей модели на тестирование и документирование. «Диски, которые соответствуют строгим стандартам Synology могут подвергаться проверке для использования, предлагая гибкость при обеспечении целостности системы», — добавили в Synology.

Модели Synology Plus до серии 2025 года, продолжат работать со сторонними дисками, как и прежде, на устройства серий J и Values нововведение также не повлияет. Диски сторонних производителей, используемые в системах предыдущих поколений, можно будет переносить в новые NAS также без ограничений. Сама Synology жёстких дисков не производит, а закупает и меняет маркировку накопителей Toshiba и Seagate. В итоге диски Synology обычно дороже, чем аналогичные модели оригинальных брендов. Так, жёсткий диск 3,5-дюймового формфактора Synology Plus HAT3310 объёмом 8 Тбайт в интернет-магазине компании продаётся по $210; один из оригинальных дисков, по некоторым данным, послуживший основой для HAT3310 — модель Toshiba N300 — у других поставщиков стоит $173. Разница в цене зависит от ёмкости накопителя или перехода на уровень Enterprise.