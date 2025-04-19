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Китайские передовые спутники связи и дальнего зондирования Земли теперь предлагают оптом и в розницу

Компания Chang Guang Satellite Technology, китайский производитель спутников связи и дальнего зондирования Земли, завершила тестирование новейших космических систем Kuanfu 02B и готова к их массовому производству для стран «Пояса и пути». Возможности компании позволяют ежегодно выпускать до 200 спутников ДЗЗ и до 200 спутников связи. Также она поможет запускать и обслуживать технику, либо просто продаст данные мониторинга.

Источник изображения: Chang Guang Satellite Technology

Источник изображения: Chang Guang Satellite Technology

Новые спутники Kuanfu 02B в количестве шести штук были отправлены для проверки на орбиту в сентябре 2024 года. Они приходят на смену первому поколению спутников Kuanfu 01, представляя собой самые лёгкие и самые недорогие аппараты в своём классе. Масса спутников была снижена с 1200 кг до 230 кг. Разрешение камер составляет 0,5 м. Аппарат способен делать мультиспектральные снимки. Он также получил новую камеру с четырьмя зеркалами вне основной оси, что делает изображение чётким и широкоугольным. В частности, камера сканирует поверхность Земли полосой в 150 км — примерно на порядок больше, чем у конкурентов. За сутки один спутник способен получить изображение Земли площадью 2 млн км².

Действующая группировка наблюдения за Землёй «Цзилинь-1» насчитывает 117 спутников Kuanfu. В окончательной конфигурации группировка будет включать 300 спутников. С самого начала инженеры Chang Guang решали задачу снижения стоимости космических аппаратов. На примере перехода с 1,2-тонного Kuanfu 01 на 0,230-тонный Kuanfu 02B ясно видно, что они успешно справляются с этой задачей.

Среди потенциальных покупателей спутников Kuanfu 02B называются Египет и Пакистан, если санкционная политика США не помешает этому процессу. Компания Chang Guang находится в чёрном списке США с 2023 года, поэтому желающих покупать у неё спутники может быть не так много. Но если клиенты найдутся — что позволит им экономить на покупке множества данных по мониторингу Земли, — то компания готова помочь с расчётом специальных орбит под нужды заказчиков. Масштабы возможностей поражают: немногие космические компании готовы заявлять о способности ежегодно выпускать до 400 высокотехнологичных спутников.

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Теги: спутниковые снимки, спутники, китай
спутниковые снимки, спутники, китай
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