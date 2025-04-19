Беспилотные автомобили выйдут на российские дороги общего пользования к 2027 году

Российские власти подготовили «дорожную карту» по развитию беспилотного автотранспорта до 2028 года — документ предусматривает выход машин с автопилотом на дороги общего пользования к 2027 году, пишет РБК со ссылкой на Минтранс.

«План мероприятий позволит вывести беспилотные авто на дороги общего пользования к 2027 году. Тесты грузовиков без водителя за рулём прошли успешно, но ещё нужно доработать технологии и согласовать правила», — рассказали в ведомстве. Там провели заседание рабочей группы, в котором приняли участие представители Минэкономразвития, Госавтоинспекции, ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», а также компаний — разработчиков технологий автопилота: «КамАЗ», Navio и «Яндекс». В рамках проекта ещё предстоит выработать единые нормы и сформировать инфраструктуру: обеспечить дороги необходимого качества, оснастить их умными датчиками и произвести интеграцию с цифровыми платформами.

В 2023 году на соединяющей две столицы трассе М-11 начались испытания беспилотных фургонов, а на минувшей неделе по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области пустили четыре грузовые машины с автопилотом — два «КамАЗа» и два автомобиля Navio. В этом году новой площадкой также станет трасса М-12 «Восток». На российских дорогах также проводит испытания свои машины «Яндекс». По состоянию на февраль 2025 года в России были зарегистрированы 36 ДТП с участием беспилотных автомобилей, и только в двух из них виноватым был автопилот — в остальных ответственность лежала на других участниках дорожного движения.