Космический аппарат MEV-1 впервые в истории отстыковался от спутника, которому 5 лет продлевал жизнь

Космический корабль Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1), созданный и эксплуатируемый компанией SpaceLogistics LLC, дочерним подразделением Northrop Grumman, снова вошёл в историю, впервые осуществив отстыковку от спутника на околоземной орбите. Первое знаковое достижение MEV-1 совершил 25 февраля 2020 года, когда состыковался со списанным спутником связи Intelsat IS-901 на орбите высотой 36 тыс. км от поверхности нашей планеты.

Удивительно, но спутник IS-901 стоимостью $250 млн был полностью работоспособным даже после 15 лет эксплуатации. Единственной причиной, по которой его перестали использовать и переместили на так называемую орбиту захоронения, куда направляются космические аппараты после завершения срока службы, стало то, что у него закончилось топливо, необходимое для удержания спутника на нужной орбите и его корректного позиционирования в пространстве.

Вместо того чтобы отказаться от полностью работоспособного оборудования, было принято решение о создании космического корабля MEV, предназначенного для возвращения в строй устаревших спутников. Он способен стыковаться с аппаратами, не имеющими в конструкции механизма стыковки. Для этого в конструкции MEV-1 предусмотрен специальный зонд, который вставляется в сопло главного двигателя спутника и фиксируется там. После этого MEV-1 берёт на себя функции двигательной установки и управления положением, благодаря чему спутник связи удалось вернуть в эксплуатацию.

Всё это звучит довольно просто, но на деле успех проекта основан на крайне сложных инженерных решениях. Стыковка спутника на геостационарной орбите с роботизированным космическим аппаратом — задача весьма непростая. На сближение корабля со спутником, анализ его положения в пространстве и выбор подходящего времени для стыковки ушло три месяца. После уточнения всех параметров нужно было медленно приблизиться к цели, не допуская столкновения, выдвинуть небольшие манипуляторы, которые сумели зафиксироваться на спутнике, а затем поместить и закрепить зонд в сопле его двигателя.

Стыковка MEV-1 с IS-901 в 2020 году прошла успешно, благодаря чему спутник вернулся в строй и проработал ещё пять лет. Перед отстыковкой, которая состоялась ранее в этом месяце, MEV-1 вернул IS-901 на орбиту захоронения. В это же время корабль MEV-2, как ожидается, останется пристыкован к спутнику Intelsat 10-02 ещё как минимум четыре года.

Скорее всего, в будущем аналогичные корабли будут использоваться всё активнее. Усовершенствованные модели, вероятно, смогут выполнять не только функции двигательной установки, но и осуществлять дозаправку и ремонт спутников. В более отдалённой перспективе могут появиться аппараты, способные разбирать устаревшие спутники для извлечения компонентов, которые можно будет использовать при ремонте других космических объектов. Что касается MEV-1, он уже взял курс на новую цель, но какой именно спутник станет его следующим партнёром, пока неизвестно.