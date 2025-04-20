Meta✴ уже несколько лет пытается вернуть Facebook✴ культурную ценность

Позади первая неделя антимонопольного разбирательства по делу Meta✴ Platforms, в ходе которого Федеральная торговая комиссия (FTC) США опубликовала ряд документов, раскрывающих то, как компания Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) пыталась сохранить актуальность и культурную ценность Facebook✴. Обнародованные электронные письма указывают на то, что руководители Meta✴ ещё в 2022 году обсуждали разные варианты развития соцсети, признавая снижения её культурной ценности для пользователей.

Спустя несколько лет Meta✴ всё ещё не может решить эту проблему. В начале этого года Цукерберг заявлял о намерении компании восстановить культурную значимость Facebook✴, вернувшись к «старому Facebook✴». Частью решения этой проблемы стал недавний запуск обновлённой вкладки «Друзья».

В серии электронных писем от апреля 2022 года, которые были представлены в качестве доказательства в ходе судебного процесса, Цукерберг заявлял, что структура и формат вкладки «Друзья» в Facebook✴ устарели, поскольку другие крупные платформы сосредоточились на «подписчиках». Он рассматривал возможность полного отказа от формата «Друзья» и даже предлагал удалить всех друзей в Facebook✴ и начать всё с начала.

«Я хочу убедиться, что у нас есть уникальное видение приложения FB, которое приведёт к устойчивому росту со временем. Несмотря на то, что вовлеченность приложения FB во многих местах остаётся стабильной, создаётся ощущение, что его культурная ценность быстро снижается, и я беспокоюсь, что это может являться индикатором проблем в будущем. Даже если дела у IG и WA пойдут хорошо, я не вижу пути к успеху нашей компании, если FB потерпит неудачу. Поэтому мы должны всё сделать правильно», — написал Цукерберг в одном из своих писем.

В другом сообщении глава Meta✴ выразил уверенность в том, что концепция «Друзья» устарела и людям проще подписываться на обновления других людей, чем предлагать стать друзьями. Он отмечал, что все другие крупные соцсети построены на концепции «Подписчики», из чего делал заключение о том, что не принявший это новшество Facebook✴ становится устаревшим. Для исправления ситуации предлагался вариант полного отказа от концепции «Друзья» с переходом исключительно на модель с подписчиками.